Финские партнеры запустят новые проекты с Мордовией: речь идет о создании совместных предприятий, сотрудничестве в сфере кабельного производства и поставках оборудования для второй очереди завода по выпуску оптоволокна.

Эти и другие вопросы обсуждались в ходе бизнес-миссии делегации Мордовии в Финляндию.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, в последний день визита в страну Суоми в торговом представительстве России прошло презентационное мероприятие "День российских регионов".

Представляя республику, глава РМ Владимир Волков рассказал финским предпринимателям о развитии Мордовии в последние годы.

- Мордовия является лидером в России по доле инновационной продукции в общем объеме производства - это 29 процентов, - подчеркнул Волков. - ВРП за последние пять лет вырос на 22 процента, промышленность - на 20 процентов, сельское хозяйство - на 30 процентов. Мордовия входит в первую пятерку российских регионов по производству мяса, яиц и молока в расчете на душу населения. У нас крупнейший в стране кабельный кластер. В Саранске работает единственный в стране завод по производству оптического волокна. В этом году у нас запущено первое в стране производство антибиотиков полного цикла.

После презентации несколько финских компаний заявили о своей заинтересованности в сотрудничестве с предприятиями Мордовии.

Ранее глава РМ провел переговоры с руководством "Rosendal Nextrom" - мировым поставщиком оптоволоконных технологий. Финская компания - многолетний партнер республиканских предприятий кабельного кластера, в том числе завода по производству оптического волокна. Сейчас "Rosendal Nextrom" поставляет оборудование для расширения производства на саранском заводе и увеличения объемов продукции до четырех миллионов километров волокна в год. В ходе рабочей встречи речь шла о поставках оборудования для второй очереди предприятия, а также для инжинирингового центра волоконной оптики, где будет выпускаться волокно специального назначения.

В Тампере мордовская делегация посетила предприятия TasoWheel - мирового лидера в производстве приводной техники и TT-Gaskets - ведущего изготовителя уплотнителей и регулировочных прокладок в Скандинавии. Стороны договорились о проработке вариантов создания в Мордовии совместных предприятий. Для этого представители финских компаний планируют приехать в республику.

А в ходе посещения компании Maillefer, специализирующейся на поставках экструзионного оборудования, технологий и услуг для изготовления труб, кабелей и проводов, обсуждались перспективы сотрудничества по проекту высоковольтного кабельного производства.