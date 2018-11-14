Пожар в Нижегородской области унес жизни двух человек

Женщина 1955-го и мужчина 1959 года рождения погибли при пожаре в райцентре Урень Нижегородской области.

В 12.54 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступил сигнал о том, что горит жилой одноэтажный дом на четыре семьи на улице Первомайской.

В результате пожара сгорели 2 квартиры на общей площади 50 квадратных метров. На месте пожара были обнаружены тела погибших женщины и мужчины. Предположительной причиной возгорания стала неосторожность при курении. Как отмечают в ГУ МЧС по Нижегородской области, сгоревший дом планировался к расселению.