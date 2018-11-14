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14.11.2018 14:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Русский драматический театр из Луганска выступит в Йошкар-Оле

Текст: Светлана Мазурова

Академический русский театр драмы имени Г. Константинова в Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл, готовится к Международному фестивалю русских театров "Мост дружбы".

Состоится этот уникальный фестиваль, один из старейших в России, на сценах Константиновского театра драмы и ТЮЗа с 20 по 30 ноября. В программе - 16 театров из семи регионов России и пяти зарубежных стран, 18 спектаклей в течение 11 дней.

Фото: Вячеслав Прокофье / ТАСС
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Свои работы представят театры из Германии, Беларуси, Армении, Луганской народной республики, Казахстана, Татарстана, Чувашии, Мордовии, Адыгеи, Марий Эл. В жюри - театроведы и критики из Германии, Сербии, России - Москвы, Йошкар-Олы.

Вне конкурсной программы спектакли покажут гости из Перми (Театр "У Моста", музыкальная комедия "Ханума") и Кинешмы (Государственный драматический театр имени А. Островского, "Снегурочка" Островского). Зрителей ждут классические театральные капустники - эта традиция жива в Йошкар-Оле. Традицией фестиваля также стали ночные показы спектаклей - публика любит волшебные театральные приключения. Нынче будут смотреть ночью "Грозу" Островского и "Валентинов день" Вырыпаева.

Откроет фестиваль 20 ноября Бугульминский государственный русский драматический театр имени А. Баталова (Татарстан) - постановкой драмы Гибсона "Сотворившая чудо". В этом театре начинал свой путь в профессию актер Алексей Баталов, и сейчас здесь хранят традиции русского психологического театра.

Досье "РГ"

Фестиваль русских театров республик России и стран ближнего зарубежья "Мост дружбы" родился в 1993 году благодаря художественному руководителю театра Георгию Константинову и народному артисту СССР Юрию Соломину. "Из любви к русскому слову и русскому психологическому театру", как говорят в театре. В 1981 году Юрий Соломин приезжал в Йошкар-Олу и играл главную роль в постановке Константинова "Царь Федор Иоаннович". Театр стал инициатором создания Международной ассоциации русских театров (МАРТ) со штаб-квартирой в Йошкар-Оле, ее президентом был выбран Юрий Соломин.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Йошкар-Ола
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