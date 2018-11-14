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14.11.2018 13:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове драка у развлекательного центра привела к смерти

Текст: Яна Шамаева (Киров)

В Кирове двое мужчин устроили драку возле развлекательного центра на улице Ломоносова. Происшествие случилось 10 ноября, около двух часов ночи, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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Во время драки 24-летний парень ногами и руками избил 37-летнего мужчину. С тяжелыми травмами его госпитализировали, однако на следующий день, не приходя в сознание, он скончался. 

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть").

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии, причину конфликта. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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