В Кирове драка у развлекательного центра привела к смерти

В Кирове двое мужчин устроили драку возле развлекательного центра на улице Ломоносова. Происшествие случилось 10 ноября, около двух часов ночи, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Во время драки 24-летний парень ногами и руками избил 37-летнего мужчину. С тяжелыми травмами его госпитализировали, однако на следующий день, не приходя в сознание, он скончался.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть").

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии, причину конфликта. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.