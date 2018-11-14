В Оренбуржье сдали 88 процентов от годового объема жилья

За десять месяцев текущего года в Оренбуржье введено в эксплуатацию почти 792 тысячи квадратных метров жилья. Это 88 процентов запланированного годового объема. Всего же в 2018-м в регионе будет сдано 900 тысяч квадратных метров нового жилого фонда.

Такие цифры были названы в ходе состоявшегося в Минстрое РФ всероссийского селекторного совещания под председательством замглавы ведомства Никиты Стасишина.

В Оренбуржье объемы строительства жилья за январь-октябрь на 12 процентов превысили показатели прошлого года. Наибольший рост - более 30 процентов - зафиксирован в индивидуальном секторе. За счет собственных и привлеченных средств населением построено 392,1 тысячи квадратных метров. Площадь многоквартирного жилья составила почти 400 тысяч "квадратов".

На начало ноября по региону в стадии строительства находится 1,54 миллиона квадратных метров многоквартирного жилого фонда. Это на 60 процентов больше аналогичных показателей прошлого года.

Справка "РГ"

По итогам девяти месяцев 2018 года Оренбургская область занимает шестое место в ПФО и 17-е - в России по объему ввода жилья.