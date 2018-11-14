В Оренбуржье запустили крупнейший в РФ комплекс солнечной энергетики

Новости

РФС выплатил сборной премиальные за ЧМ-2018 20:19
Юристы оценили перспективы России в споре с Украиной по евробондам 20:18
В Подмосковье начался пожар в здании похоронной фирмы 20:01
МКАД расширят в "пробочных" местах 19:50
Стала известна причина смерти актера из "Тихого Дона" Сергея Юртайкина 19:25
ЦБ попросил признать банкротом Международный банк Санкт-Петербурга 19:09
В Крым прибыла делегация из Пакистана 19:08
В Твери запретили афишу всемирно известных танцоров 19:04
В Пензенской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:00
Владимир Путин поздравил Союз журналистов с 100-летним юбилеем 18:51
Вышел атмосферный русский трейлер нового "Омена" 18:45
Найден уникальный древний портрет юного Христа 18:40
Вертолет владельца "Лестера" перестал слушаться пилота перед крушением 18:36
В Ленобласти сотрудника наркологии уволили за пьянство на работе 18:26
Тульских полицейских заподозрили в "подставах" на дорогах 18:17
В Ростовской области перевернулся пассажирский автобус 18:14
Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму 18:09
Мосгордума: Продолжительность жизни горожан увеличилась на три года 17:54
Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании 17:52
В Россию привезут конкурента Toyota Highlander 17:30
В Бурятии для туристов откроют тропу к пику Любви 17:30
Экс-вратарь сборной РФ Владимир Габулов стал министром в Осетии 17:27
Песков: Переговоры РФ и Японии по мирному договору будут активизированы 17:26
Авторы немецкого сериала "Тьма" сделают свою версию "Титаника" 17:25
Наталья Маленко назначена врио мэра Симферополя 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 19:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Оренбуржье запустили крупнейший в РФ комплекс солнечной энергетики

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Около 10 000 домохозяйств смогут обеспечить электричеством две новые солнечные электростанции, запущенные в Оренбуржье. Новосергиевская СЭС "Нептун" мощностью 45 МВт стала второй по величине в России, а Сорочинская СЭС "Уран", рассчитанная на 60 МВт, – крупнейший объект фотовольтаики в стране.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Как сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства области, строительство этих станций было начато в феврале 2018 года. Запустить их планировалось в первом квартале 2019-го, однако работы удалось завершить с опережением графика. Старт промышленной эксплуатации объектов дали лидер региона Юрий Берг и председатель правления ПАО "Т Плюс" Денис Паслер.

- Оренбургская область является лидером России в сфере солнечной энергетики, - напомнил Юрий Берг, выступая на открытии комплекса. - Каждый проект "зеленой" энергетики - это дополнительные рабочие места, крупные инвестиции, рост налогов, усиление энергетической безопасности.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Оренбуржье доложило о полной готовности к зиме

Сегодня в регионе действуют семь солнечных электростанций. Их суммарная мощность составляет 195 мегаватт. А к 2020 году этот показатель превысит 250 мегаватт.

Новые СЭС построены в рамках федеральной программы по развитию возобновляемых источников энергии. Совокупная установленная мощность в 105 МВт делает их крупнейшими из построенных в России.

Запущенная в среду Сорочинская СЭС "Уран" занимает площадь в 120 гектаров. Здесь размещено более 200 тысяч фотоэлементов. Площадь Новосергиевской СЭС 92 гектара, на этой территории установлено 150 тысяч фотоэлементов.

Станции позволяют обеспечить электричеством около 10 000 частных домохозяйств. Суммарной мощности комплекса достаточно, чтобы покрыть полностью нагрузку Новосергиевского района и Сорочинского городского округа. Стоимость проектов составила десять миллиардов рублей. В год новые СЭС будут экономить 40 тысяч тонн условного топлива - это почти 500 цистерн мазута.

Основные элементы станций - российского производства. Фотоэлементы выпущены на заводе "Хевел" в Чувашии.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа
В Госдуме ответили на слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку-2"
Движение по трассе "Москва - Петербург" запустят в сентябре 2019 года