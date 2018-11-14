В Оренбуржье запустили крупнейший в РФ комплекс солнечной энергетики

Около 10 000 домохозяйств смогут обеспечить электричеством две новые солнечные электростанции, запущенные в Оренбуржье. Новосергиевская СЭС "Нептун" мощностью 45 МВт стала второй по величине в России, а Сорочинская СЭС "Уран", рассчитанная на 60 МВт, – крупнейший объект фотовольтаики в стране.

Как сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства области, строительство этих станций было начато в феврале 2018 года. Запустить их планировалось в первом квартале 2019-го, однако работы удалось завершить с опережением графика. Старт промышленной эксплуатации объектов дали лидер региона Юрий Берг и председатель правления ПАО "Т Плюс" Денис Паслер.

- Оренбургская область является лидером России в сфере солнечной энергетики, - напомнил Юрий Берг, выступая на открытии комплекса. - Каждый проект "зеленой" энергетики - это дополнительные рабочие места, крупные инвестиции, рост налогов, усиление энергетической безопасности.

Сегодня в регионе действуют семь солнечных электростанций. Их суммарная мощность составляет 195 мегаватт. А к 2020 году этот показатель превысит 250 мегаватт.

Новые СЭС построены в рамках федеральной программы по развитию возобновляемых источников энергии. Совокупная установленная мощность в 105 МВт делает их крупнейшими из построенных в России.

Запущенная в среду Сорочинская СЭС "Уран" занимает площадь в 120 гектаров. Здесь размещено более 200 тысяч фотоэлементов. Площадь Новосергиевской СЭС 92 гектара, на этой территории установлено 150 тысяч фотоэлементов.

Станции позволяют обеспечить электричеством около 10 000 частных домохозяйств. Суммарной мощности комплекса достаточно, чтобы покрыть полностью нагрузку Новосергиевского района и Сорочинского городского округа. Стоимость проектов составила десять миллиардов рублей. В год новые СЭС будут экономить 40 тысяч тонн условного топлива - это почти 500 цистерн мазута.

Основные элементы станций - российского производства. Фотоэлементы выпущены на заводе "Хевел" в Чувашии.