В Саранске внедрят систему "Умный город" по опыту финского Тампере

В Саранске планируется внедрить систему "Умный город" (Smart City) по опыту финского Тампере. Новшество было представлено главе Мордовии Владимиру Волкову в ходе поездки в Финляндию.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, презентация системы "Умный город" для мордовской делегации была организована в ходе официального приема, состоявшегося в мэрии Тампере.

Программа, направленная на повышение эффективности работы всех муниципальных служб, реализуется с 2017 года и включает в себя семь составляющих: промышленность, образование, здравоохранение, инфраструктура, управление, мобильность, здания и сооружения.

Один из проектов - строительство нового района Vuores. Приоритет здесь отдан общественному транспорту и велосипедам, улицы и парки освещаются светодиодными лампами. В город отсюда можно доехать на скоростном трамвае, к остановкам пассажиров будут подвозить роботизированные автобусы под управлением автопилота.

В районе налажена централизованная система сбора мусора. Местные жители сортируют отходы по четырем фракциям, отправляя их по локальным мусоропроводам, которые сходятся в контейнерах-прессорах с функцией дробления. Затем по пневматическим магистралям мусор попадает на пункты окончательного сбора и переработки.

Большая часть квартала отдана под деревянную городскую застройку. Из экологически чистых материалов здесь построены не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость, а также социальные объекты. Кстати, деревянной в Тампере будет и ледовая арена, на которой пройдет финал Чемпионата мира по хоккею 2022 года.

По итогам презентации Владимир Волков предложил создать совместную рабочую группу для изучения опыта финских коллег и внедрения системы в Саранске.