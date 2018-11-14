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14.11.2018 18:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Саранске внедрят систему "Умный город" по опыту финского Тампере

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В Саранске планируется внедрить систему "Умный город" (Smart City) по опыту финского Тампере. Новшество было представлено главе Мордовии Владимиру Волкову в ходе поездки в Финляндию.
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

Как сообщила пресс-служба главы РМ, презентация системы "Умный город" для мордовской делегации была организована в ходе официального приема, состоявшегося в мэрии Тампере.

Программа, направленная на повышение эффективности работы всех муниципальных служб, реализуется с 2017 года и включает в себя семь составляющих: промышленность, образование, здравоохранение, инфраструктура, управление, мобильность, здания и сооружения.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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Один из проектов - строительство нового района Vuores. Приоритет здесь отдан общественному транспорту и велосипедам, улицы и парки освещаются светодиодными лампами. В город отсюда можно доехать на скоростном трамвае, к остановкам пассажиров будут подвозить роботизированные автобусы под управлением автопилота.

В районе налажена централизованная система сбора мусора. Местные жители сортируют отходы по четырем фракциям, отправляя их по локальным мусоропроводам, которые сходятся в контейнерах-прессорах с функцией дробления. Затем по пневматическим магистралям мусор попадает на пункты окончательного сбора и переработки.

Большая часть квартала отдана под деревянную городскую застройку. Из экологически чистых материалов здесь построены не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость, а также социальные объекты. Кстати, деревянной в Тампере будет и ледовая арена, на которой пройдет финал Чемпионата мира по хоккею 2022 года.

По итогам презентации Владимир Волков предложил создать совместную рабочую группу для изучения опыта финских коллег и внедрения системы в Саранске.

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