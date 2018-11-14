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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратове открылась инновационная лаборатория хирургии и ортопедии

В Саратовском государственном университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) открылась инновационная лаборатория системы поддержки принятия врачебных решений в хирургии.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

На базе этой лаборатории предполагается разработать первую в мире программную систему, позволяющую выбирать оптимальные варианты хирургического реконструктивного вмешательства на позвоночно-тазовом комплексе - самой сложной костной структуре организма.

Проект реализуется совместно учеными СГУ, Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (СГМУ) и Военно-медицинской академией имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. В одной команде будут работать нейрохирурги, ортопеды, рентгенологи, биомеханики и IT-специалисты. Средства на исследования в размере 200 миллионов рублей выделены Фондом перспективных исследований.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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- В Саратове сложились хорошие традиции совместных исследований между специалистами разных отраслей науки, такое содружество позволило реализовать эту программу, - отметил генеральный директор фонда Андрей Григорьев.

Как объясняют авторы проекта, новая система подходит для клинических случаев, не укладывающихся в стандартные алгоритмы выполнения хирургического лечения. Благодаря её применению медики сразу смогут составить процесс хирургического лечения пациентов со сложными патологическими повреждениями.

На основе компьютерного анализа данных обследования пациента, лечащий врач сможет провести предоперационное планирование, составить биомеханическое моделирование лечения, прогноз его результатов. Благодаря новой методике лечения процент врачебных ошибок в таких сложных операциях будет сведен к минимуму.

Также при помощи программного обеспечения будут создаваться индивидуальные 3D модели имплантатов. При их разработке впервые в таком объеме есть возможность учитывать физиологические особенности, индивидуальные свойства тканей организма, выявить факторы, которые могут повлиять на лечение. Это позволит создавать имплантаты идеальной совместимости с организмом. Кроме того, сроки изготовления таких протезов также значительно сократятся.

- Наша цель - чтобы фундаментальная наука могла прийти в реальную медицину, оказывать помощь людям, - отметил научной руководитель лаборатории Леонид Коссович.

Исследователи уже провели биомеханическое моделирование вариантов хирургического лечения для конкретных пациентов и получили хорошие результаты.

Как отметил губернатор Валерий Радаев, открытие такой лаборатории - признание достижений саратовских ученых.

- Можно не сомневаться, что в ближайшем будущим аналогичные системы поддержки принятия врачами решений, станут одним из основных векторов развития медицины. Реализация такого проекта сделает доступной медицинскую помощь на основе высоких технологии жителям Саратовской области, - подчеркнул глава региона.

Новая лаборатория будет работать совместно со специалистами Саратовского института травматологии и ортопедии СГМУ. В настоящее время здесь выполняется около восьми тысяч операций в год.

Планируется что в дальнейшем медицинские центры, где будут лечить пациентов с использованием таких методик, будут открыты во всех федеральных округах. А в Саратове может быть создан головной центр, в котором будут обучать специалистов.

Министерство здравоохранения Саратовской области и Саратовский медицинский университет уже подписали соглашение о сотрудничестве в плане реализации разработок инновационной лаборатории.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер
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