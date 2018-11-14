В Уфе на скамью подсудимых сядут 20 человек, они незаконно "заработали" на страховых компаниях более 8 миллионов рублей.

Организовали "бизнес" двое уфимцев и предложили подработать знакомому сотруднику ГИБДД, а тот привлек еще четверых коллег. Придумали схему: полицейские находили автовладельцев, чьи машины побывали в ДТП, и просили подъехать на место "аварии". Там машины расставляли так, чтобы инсценировать столкновение, а потом вызывали обычных госавтоинспекторов, которые и оформляли документы. Владельцы машин получали страховку и отдавали деньги преступникам. За небольшой процент.

Вычислила мошенников служба собственной безопасности МВД Башкирии. Теперь их ждет суд.