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14.11.2018 12:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Иркутская область и Беларусь нарастили товарооборот

Текст: Надежда Столярчук

В Бресте состоялось третье заседание рабочей группы по сотрудничеству Иркутской области и Республики Беларусь, созданной для координации реализации Соглашения о сотрудничестве, подписанного в декабре 2016 года. По итогам заседания губернатор Иркутской области Сергей Левченко и председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис подписали протокол. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

Фото: Агентство АКМ
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Как заметили стороны, товарооборот между Иркутской областью и Беларусью неуклонно растет. За 9 месяцев 2018 года объем торговли превысил 74 миллиона долларов США или, иными словами, вырос на 34 процента.

Из Иркутской области в Беларусь идет поставка лесоперерабатывающей, металлургической, химической, машиностроительной продукции, сельскохозяйственного сырья. В свою очередь, в Приангарье всегда рады белорусской автомобильной, сельскохозяйственной технике и специализированному оборудованию.

Кроме того, в Иркутске открылся магазин белорусской продукции "Добрые продукты". Проводятся совместные выставки, экологические форумы, спортивные соревнования. Так, руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина пригласила белорусскую сторону принять участие в XXII Международной туристской выставке "Байкалтур", которая пройдет в Иркутске в марте 2019 года.

Также сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Иркутской области и ОАО "Гомсельмаш".

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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