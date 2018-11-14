Иркутская область и Беларусь нарастили товарооборот

В Бресте состоялось третье заседание рабочей группы по сотрудничеству Иркутской области и Республики Беларусь, созданной для координации реализации Соглашения о сотрудничестве, подписанного в декабре 2016 года. По итогам заседания губернатор Иркутской области Сергей Левченко и председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис подписали протокол. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

Как заметили стороны, товарооборот между Иркутской областью и Беларусью неуклонно растет. За 9 месяцев 2018 года объем торговли превысил 74 миллиона долларов США или, иными словами, вырос на 34 процента.

Из Иркутской области в Беларусь идет поставка лесоперерабатывающей, металлургической, химической, машиностроительной продукции, сельскохозяйственного сырья. В свою очередь, в Приангарье всегда рады белорусской автомобильной, сельскохозяйственной технике и специализированному оборудованию.

Кроме того, в Иркутске открылся магазин белорусской продукции "Добрые продукты". Проводятся совместные выставки, экологические форумы, спортивные соревнования. Так, руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина пригласила белорусскую сторону принять участие в XXII Международной туристской выставке "Байкалтур", которая пройдет в Иркутске в марте 2019 года.

Также сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Иркутской области и ОАО "Гомсельмаш".