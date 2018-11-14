На Алтае проверят видеоролик о нападении полицейских на инвалида

В Алтайском крае следственные органы инициировали доследственную проверку по факту избиения сотрудниками полиции инвалида. Проверка была начата после того, как видео с избиением появилось в интернете.

- Видеозапись, сделанная на видеорегистратор автомобиля, появилась в одной из социальных сетей, - пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - На ней видно, как двое сотрудников полиции избивают мужчину на костылях. Автор видеоролика подписал, что это случилось в городе Горняке Алтайского края.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По словам Людмилы Рязанцевой, по результатам проверки будет дана принципиальная оценка действиям полицейских, применивших к мужчине физическую силу, и принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

В ГУ МВД по Алтайскому краю также начали служебное расследование. "Если будет установлено, что к данному инциденту причастны сотрудники полиции, они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Также будут наказаны их непосредственные руководители", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.