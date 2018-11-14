На Алтае разработали защищающий от радиации хлеб с грибами

Алтайские ученые запатентовали пшеничный хлеб с порошком из высушенного гриба Чага, обладающего уникальными свойствами.

О целебных свойствах Чаги известно давно. Этот гриб используется в традиционной и народной медицине для улучшения иммунитета и обмена веществ, нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта, а также для повышения активности противоопухолевых препаратов.

Лабораторные и клинические исследования подтвердили противовоспалительные, противовирусные, антимикробные, противоаллергические и противоопухолевые свойства этого гриба.

- Наличие в составе гриба Чага хромогенного полифенолкарбонового комплекса, не встречающегося более ни в каких других трутовиках, позволяет использовать его как мощный биостимулятор, - сообщает пресс-служба Алтайского государственного технического университета.

Древесные грибы, в частности Чага, обладают выраженными радиопротекторными свойствами и способствуют выведению радиоактивных веществ из организма человека.

Ученые утверждают, что производство хлебобулочных изделий с грибным порошком из Чаги будет особенно актуальным для регионов с повышенным радиоактивным фоном.