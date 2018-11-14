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14.11.2018 13:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Красноярском с поезда сняли иностранца-дебошира

Текст: Надежда Столярчук

На станции Иланская в Красноярском крае полиция сняла с поезда жителя дальнего зарубежья, который неадекватно себя вел. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

В поезде Адлер-Иркутск дебошир плеснул в лицо проводнику кипятком

Сигнал из поезда "Москва-Владивосток" поступил в дежурную часть линейного отдела на Иланской. По словам работников поездной бригады, 49-летний пассажир, гражданин одной из стран дальнего зарубежья, вел себя агрессивно. Сначала он неоднократно пытался закурить в тамбуре, а когда его предупредили, что это нарушение, устроил дебош, разбив кулаком стекло в дверях тамбура.

- Сотрудники транспортной полиции сняли пассажира с поезда. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - "Мелкое хулиганство", - рассказали в полиции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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