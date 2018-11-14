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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые нашли на Алтае новый вид "марсианских" микробов

Текст: Никита Зайков (Барнаул)
Специалисты НИИ физико-химической биологии МГУ обнаружили на Алтае новый вид светочувствительных микроорганизмов.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу вуза, эти бактерии могут спокойно существовать в условиях чрезвычайно соленых озер, причем не только земных, но и тех, что находятся на поверхности других планет.

Фото: depositphotos.com
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Десятки лет ученые по всему миру находят и изучают микробы, которые способны выжить при экстремально низких и высоких температурах, при недостатке пищи и кислорода. Такие микроорганизмы получили название экстремофилы. Исследователи стараются выяснить, насколько живучими бактерии могут оказаться на Марсе или других планетах Солнечной системы. Поэтому их еще называют "марсианскими", или "космическими".

- Эти микробы занимают крайне необычную экологическую нишу. Они живут на дне озера, составляя компанию фотосинтезирующим сине-зеленым водорослям, способным переносить большие концентрации соли и щелочей. Мы назвали их "Омегой" из-за необычной формы, которую они могут принимать в определенных условиях среды, - отмечает старший научный сотрудник института МГУ Мария Мунтян.

Этот вид бактерий был найден при изучении других микробов, распространенных в соленых озерах Кулундинской равнины на севере Алтайского края. Вода этих озер содержит не только очень высокую концентрацию солей, но и большое количество соды, из-за чего здесь повышен щелочной Ph. Условия и для многоклеточных организмов, и для большинства известных микробов губительны.

Фото: depositphotos.com
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Но и в таких "внеземных" условиях встречаются фотосинтезирующие цианобактерии. Их забор ученые сделали еще семь лет назад, а в последние два года стараются вывести свою колонию микроорганизмов. Однако не так давно они с удивлением заметили: в пробирках оказались и неизвестные науке микробы, по очертаниям напоминающие последнюю букву греческого алфавита.

Они питаются не светом, как их соседи, а перерабатывают белки из умирающих клеток. К тому же они могут поглощать фотоны и использовать их энергию для перекачивания ионов из внешней среды внутрь себя и наоборот. Дальнейшее исследование "омег", как считают ученые, позволит найти им применение в промышленности и экспериментальной химии.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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