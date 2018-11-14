В Томской области учительница избила школьника на уроке

В Томской области возбудили уголовное дело в отношении учительницы, избившей второклассника прямо на уроке.

Инцидент произошел в одной из школ города Асино. О непедагогичных методах воспитания стало известно после того, как ученики стали отказываться ходить в школу. Дети жаловались родителям на агрессивное поведение учительницы и неконтролируемые вспышки гнева.

На записи с камер наблюдения видно, как вышедшая из себя учительница хватает за шею сидящего перед ней ребенка и ударяет его о парту. По предварительным данным, таким способом она решила наказать мальчика, отвлекшегося от задания, чтобы почесать ногу.

- Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником", - сообщили "РГ" в УМВД России по Томской области.- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

После скандала педагога уволили из образовательного учреждения. Со школьниками работают психологи.