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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне заявили о перевоспитании бросившего банку в автобусе юноши

Текст: Михаил Сухарев (Чеченская Республика)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Уроженец Чечни Турпал Хасиев, который бросил пустую алюминиевую банку в пассажиров московского автобуса, уже встал на путь исправления. Как сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров, молодой человек зарекомендовал себя как хороший работник. Напомним, по распоряжению Рамзана Кадырова парня взяли в городскую службу по благоустройству и озеленению Грозного.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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- Этот дебошир теперь уже не дебошир, а очень примерный юноша, который официально устроился на работу. Четыре дня в неделю он работает в организации СУРСАД по озеленению и облагораживанию города. Показал себя на работе как очень ответственный парень, исправился. Он пожалел о содеянном и уже не понимает, как его угораздило так себя повести. Налицо действенный механизм, когда труд облагораживает человека и вытесняет из молодого неокрепшего сознания хулиганское мышление, - отметил Джамбулат Умаров в интервью НСН.

Как уже сообщалось, молодой человек в московском автобусе бросил в пассажиров алюминиевую банку с криком: "Ахмат - сила". Свой поступок он сам снял на видео и выложил в Сеть. В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал парню вернуться в республику для беседы. Позже в интернете появился ролик с извинениями молодого человека.

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