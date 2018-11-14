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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

От ворот в кабинет

Габулов теперь министр спорта Северной Осетии
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7719 (256)
Объявивший на днях о завершении карьеры футболиста бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назначен новым министром физической культуры и спорта Республики Северная Осетия - Алания.

Соответствующий указ подписал глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. На посту республиканского министра Габулов сменил находившегося в этой должности последние четыре года олимпийского чемпиона Афин-2004, двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Хасана Бароева.

Футбольный вратарь Габулов завершил карьеру

Габулову 35 лет, он родился в североосетинском городе Моздок, здесь же начал заниматься футболом, играл за местный клуб в третьем по рангу дивизионе чемпионата России. Далее Владимир выступал в главной команде Северной Осетии "Алании" (Владикавказ), столичных ЦСКА и "Динамо", в краснодарской "Кубани", махачкалинском "Анжи", тульском "Арсенал", а завершил карьеру в "Брюгге" (Бельгия). За сборную России провел 10 матчей, входил в ее состав на Евро-2008 и домашнем чемпионате мира-2018.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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