Объявивший на днях о завершении карьеры футболиста бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назначен новым министром физической культуры и спорта Республики Северная Осетия - Алания.

Соответствующий указ подписал глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. На посту республиканского министра Габулов сменил находившегося в этой должности последние четыре года олимпийского чемпиона Афин-2004, двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Хасана Бароева.

Габулову 35 лет, он родился в североосетинском городе Моздок, здесь же начал заниматься футболом, играл за местный клуб в третьем по рангу дивизионе чемпионата России. Далее Владимир выступал в главной команде Северной Осетии "Алании" (Владикавказ), столичных ЦСКА и "Динамо", в краснодарской "Кубани", махачкалинском "Анжи", тульском "Арсенал", а завершил карьеру в "Брюгге" (Бельгия). За сборную России провел 10 матчей, входил в ее состав на Евро-2008 и домашнем чемпионате мира-2018.