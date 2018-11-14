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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Черпали из "левой" скважины

На Ставрополье подделали 17 миллионов бутылок минеральной воды
Текст: Михаил Сухарев ("Российская газета", Ставрополь)
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)
Жители России выпили 17 миллионов бутылок минеральной воды "Ессентуки 17", которая оказалась контрафактной. На каждой бутылке указывали всю информацию о добыче: месторождение, номер скважины, вот только производитель брал их "из головы". На самом деле огромный объем проданной в розницу минералки добывался совсем в другом месте и отличался по химическим свойствам от эталона.

Сначала факт продажи поддельных "Ессентуков" обнаружили представители правообладателя бренда, компании "Кавминкурортресурсы". 51 процент этого акционерного общества, кстати, принадлежит Росимуществу. Их подозрения подтвердили сотрудники полиции ГУ МВД России по СКФО во время оперативно-разыскных мероприятий.

Фото: Олег Сергеев
Уникальная минеральная вода принесла известность здравнице в Ессентуках

- Установлено, что организованная группа наладила производство и сбыт контрафактной минеральной воды с января 2016 года по июнь 2018 года с использованием наименования известного ессентукского месторождения, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

Ущерб правообладателям "Ессентуков 17" оценивается в 400 миллионов рублей. Уголовное дело из-за своей значимости и географического масштаба поручено отделу особо важных дел СУ СК России по Ставрополью. Оперативники уже изъяли вещдоки с производства, теперь предстоит изъять из оборота всю контрафактную продукцию.

"По данным следствия, представитель учредителей "Завод минеральных вод "Октябрь-А" организовал группу по производству и продаже минеральной воды, в которую вошли директор и иные лица данного предприятия, - отметили в пресс-службе СК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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