В Махачкале мать награжденного в 2000 году солдата получила его орден

Полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников вручил в Махачкале семье награжденного посмертно в 2000 году Марата Молчанова орден Мужества.

Награду получили Наталья и Эйдана Молчановы - мать и сестра рядового.

"Ваш сын, служа в подразделении внутренних войск, до конца выполнил свой воинский долг, отдал свою жизнь за нашу Родину. Храните эту награду, гордитесь своим сыном", - цитируют Матовникова в пресс-службе главы Дагестана.

Рядовой Марат Молчанов был представлен к ордену указом президента РФ №1166 от 24 июня 2000 года: за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Однако родные солдата долго не могли получить награду из-за ошибки в фамилии, допущенную в документах.