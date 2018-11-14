ЦБ попросил признать банкротом Международный банк Санкт-Петербурга

Центробанк России подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, о несостоятельности Международного банка Санкт-Петербурга, следует из картотеки арбитражных дел.

Напомним, с 15 октября в банке работала временная администрация, назначенная по решению регулятора, а 31 октября кредитную организацию лишили лицензии.

В Центробанке тогда объяснили этот шаг дисбалансом между стоимостью активов банка и размером взятых на себя обязательств. Разрыв составил 15,5 миллиардов рублей. Более того, выяснилось, что у кредитной организации полностью отсутствуют собственные средства.

По оценкам регулятора, проблемы у Международного банка Санкт-Петербурга возникли из-за использования рискованной бизнес-модели.