Депутат предложил заменить тело Ленина в мавзолее копией

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой выставить в Мавзолее В.И. Ленина скульптурную копию вождя, а его тело захоронить согласно завещанию.

Как сообщили "РГ" в аппарате Владимира Петрова, обращение с предложением решить судьбу тела Ленина отправлено председателю правительства России.

Правда, в аппарате подчеркнули, что само обращение в целом посвящено предложениям, связанным со столетием смерти Ленина, которое будет отмечаться в январе 2024 года. Идею захоронить вождя мирового пролетариата парламентарий объясняет тем, что данный вопрос давно муссируется в обществе.

Также Петров предлагает в качестве альтернативы разместить в мавзолее копию тела правителя, изготовленную из воска или современных полимерных материалов. Но при этом в аппарате парламентария подчеркивают, что учитывая исторический бэкграунд, такое решение может быть принято только после широкого общественного обсуждения.