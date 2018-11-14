Как в России помогают обрести самостоятельность "трудным" семьям

На шестом форуме программы "Святость материнства", который 14 ноября начал работу в Минске, отдельный блок вопросов посвящен тому, как созданные крупным бизнесом фонды могут способствовать реализации социальных проектов, направленных на оказание помощи семьям, испытывающим различные жизненные трудности.

По словам директора благотворительного фонда "Дорога к дому" компании "Северсталь" Екатерины Фрыгиной, в таких проектах должны разрабатываться методы и приемы социально-психологической и правовой работы, целью которой будет получение долгосрочного положительного эффекта. Главная задача специалистов - не просто помочь в решении какой-либо конкретной проблемы семьи, а добиться, чтобы она научилась самостоятельно справляться со своими трудностями.

Прежде всего, необходимо выяснить, какими ресурсами обладает такая семья. Например, важно понять, есть ли в ней мужчина (причем, это может быть не только отец, но и, например, брат мамы или дедушка), наличие которого сразу снимает ряд вопросов о психологическом состоянии и семейном статусе мамы. Выявляются и другие ресурсы. Задача специалистов - научить семью их грамотно использовать и справляться со своими трудностями, не развивая иждивенчество.

А трудности могут быть разные. Часто встречается ситуация, когда в семье несколько детей, мама находится в декретном отпуске по уходу за младшим, возраст которого от полугода до трех лет. Пособие на него она уже не получает, очередь в детский сад еще не подошла, родственников, которые могли бы помочь, тоже нет. Семья оказывается в трудной финансовой ситуации, в которой усиливается риск помещения ребенка в госучреждение. Эта проблема сегодня очень распространена. Фонд "Дорога к дому" предложил в Череповце такое ее решение. Несколько лет назад там на базе Дома ребенка открыли группу дневного пребывания детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, где мамы могут оставить детей утром, а вечером забрать домой. Ребенку в течение дня обеспечен необходимый присмотр и уход. Мама получает возможность найти работу и улучшить финансовое положение семьи.

Часто бывает, что мамы имеют проблемы с документами. Например, паспорт утерян или по каким-то причинам является недействительным. Для женщины, которая находится в декрете, не работает и помощи ни от кого не получает, сумма госпошлины на получение паспорта в 2500 рублей является существенной. Фонд в этом случае может оплатить эту пошлину. Могут возникать трудности и с грамотным оформлением документов, например, при разводе - подача заявления на взыскание алиментов, разделение ипотечных обязанностей и так далее. Специалисты-юристы помогают и в этом.

Ситуация может быть осложнена не только финансовыми, но и социально-психологическими проблемами, и в этом случае особое беспокойство вызывают условия жизни ребенка. Например, в фонде есть проект, целевой группой которого являются женщины, условно осужденные или готовящиеся к освобождению из мест заключения. Если их дети негативно настроены по отношению к своим мамам, это может привести к нездоровой психологической обстановке в семье. С женщинами работают психологи и юристы, готовят их к выходу в социальную среду и к налаживанию нормальных взаимоотношений со своими детьми.

Еще в одном проекте ведется работа с семьями, находящимися в ситуации конфликтного развода. Ребенок очень страдает и чувствует себя виноватым, когда происходит серьезный конфликт между родителями. Родители, озлобленные друг на друга, проявляют агрессию, каждый со своей стороны перетягивая ребенка на свою сторону, такую же роль иногда играют бабушки и дедушки. А этого нельзя делать, поскольку для ребенка оба родителя любимы. Специалисты работают не над тем, чтобы вернуть отца или мать в семью, заставить их примириться. Главное - чтобы при разводе соблюдались права ребенка, чтобы его не третировали и не делали заложником ситуации.

Практически все семьи, с которыми ведется длительная системная работа, сопровождает куратор, использующий специальные технологии. Он видит, когда семье нужен детский или взрослый психолог, юрист или психотерапевт, няня или медсестра. Используется в работе и такая технология, как семейный клуб, когда дети и родители приходят на различные мероприятия и гарантированно несколько часов проводят вместе. В рамках обыденной жизни у большинства семей этого нет. У взрослых - работа, решение различных проблем, у детей - уроки. И очень часто в рамках семейного клуба они находят поддержку у других семей.

В работе с трудными подростками используется методика реабилитационного досуга, когда формирование и развитие навыков "правильного" социального поведения происходит в привычной для них среде, в увлекательных формах. Ребята расходуют свою энергию на скалодроме, учатся кататься на роликах или скейтах, занимаются на тренажерах, посещают культурные мероприятия. С ними работают психологи, которые понимают, какие качества необходимо развивать каждому ребенку, и ненавязчиво помогают в этом. Как показывает практика, подростки, впервые совершившие правонарушение, принимая участие в таких мероприятиях, обычно уже не возвращаются на скользкий путь.

- Благотворительный фонд "Дорога к дому" реализует проекты в девяти городах, где присутствует компания "Северсталь". И везде работа построена на принципах социального партнерства государства, бизнеса и общества, - говорит Екатерина Фрыгина. - Городские административные и правоохранительные органы, учреждения социальной сферы, различные социально ориентированные НКО, добровольцы, благотворители - всех их объединяет неравнодушие и общая заинтересованность в разрешении проблемных ситуаций, в которые попадают семьи с несовершеннолетними детьми.

Фонд ежегодно объявляет конкурс социальных проектов, которые должны соответствовать двум главным целевым направлениям - профилактике социального сиротства и профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Кроме того, эти проекты должны быть полезны для города, поэтому их оценивает большая межведомственная комиссия, в которую входят представители компании "Северсталь", органов власти и учреждений из всех направлений социальной сферы, научного сообщества, СМИ и некоммерческих организаций.

Деятельность успешно реализованных проектов не завершается, а находит свое продолжение в форме оказания услуг городу на базе фонда, а иногда и на базе других учреждений социальной сферы. Так, например, группы по уходу за детьми раннего возраста, изначально организованные на базе учреждения здравоохранения (Дом ребенка), сейчас работают уже и в нескольких учреждениях социальной защиты.

Методики проекта "Социальная скорая помощь", в рамках которого мобильная группа специалистов на машине выезжала на экстренные случаи, когда возникала прямая угроза жизни и здоровью ребенка, были внедрены в деятельность социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Росток".

Также, если какой-либо проект фонда показал свою результативность, он может быть тиражирован в другие регионы.