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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С богатым не судись?

КС РФ рассматривает вопрос о возмещении судебных издержек
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)
Конституционный суд РФ начал рассмотрение вопроса о возмещении судебных издержек проигравшей стороной. Особенность нового дела заключается в том, что четверо жителей Петербурга обязаны вернуть 40 тысяч рублей коммерческой фирме, которую лично они в суд вообще не приглашали.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Наталья Баланюк, Николай Лаврентьев, Илья Попов и Владимир Чернышев - члены инициативной группы "Спасем Александрино". Неподалеку от усадебного парка XIX века строительная компания "Воин-В" начала реновацию квартала "хрущевок". Однако по мнению градозащитников, под видом реновации фактически ведется уплотнительная застройка. Поэтому они подали иск к комитету по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Эти граждане оспаривали распоряжения об утверждении градостроительных планов. К участию в процессе в качестве третьей стороны Куйбышевский районный суд привлек компанию-застройщика. А когда активисты проиграли процесс, "Воин-В" обратилась в суд за возмещением понесенных судебных расходов, указав, что им пришлось нанимать отдельного юриста. Стоит также добавить, что программа реновации в Петербурге сопровождалась громкими скандалами, в том числе коррупционными. В мае нынешнего года 13-й Арбитражный апелляционный суд отказал застройщику в продлении до 2024 года сроков реализации проекта: из 15 новых домов компания построила три и не расселила ни одного.

Доводы сторон судьи Конституционного суда РФ еще раз изучат в закрытом режиме

По мнению заявителей, статья 112 Кодекса административного судопроизводства РФ, которая возлагает на проигравшую сторону обязанность возместить "расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах", нарушает прежде всего конституционный принцип равенства перед законом и судом. Мало того что в споре с государством гражданин - всегда слабая сторона, но подобный подход вообще лишает его возможности защитить свои права на благоприятную окружающую среду и сохранение культурного наследия, которые публичные органы нарушают в интересах компаний-застройщиков.

Фото: Depositphotos.com
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- Норма теперь заставит крепко подумать тех, кто захочет защитить свои права, - считает Владимир Чернышев. - Им будет страшно обращаться в суд.

Наталья Баланюк, в свою очередь, добавила, что при таком подходе закон фактически обязывает гражданина просчитывать финансовые последствия своей тяжбы с государством. И хотя КАС ограничивает размер возмещения "разумными пределами", но лично для нее сумма в 10 тысяч рублей подъемна, а вот для Чернышева, пенсия которого не превышает восемь тысяч рублей, - почти непосильна.

Однако по мнению представителей органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, все приведенные заявителями доводы несостоятельны прежде всего потому, что освобождение проигравших от возмещения судебных расходов нарушало бы конституционный принцип равноправия и состязательности сторон в судебном споре. Что касается того факта, что застройщик не был стороной процесса, то к нему надо подходить с расширительным толкованием, считает полномочный представитель президента в КС РФ Михаил Кротов.

Возможность возмещения судебных расходов обусловлена вынужденным характером понесенных затрат

- Возможность возмещения судебных расходов обусловлена не процессуальным статусом участника, а вынужденным характером понесенных затрат, - пояснил он. - Очевидно, что в статьях 111 и 112 КАС законодатель не стремился ограничить круг лиц, имеющих право на их возмещение. Исходить следует из того факта, что их процессуальное поведение способствовало принятию соответствующего судебного акта.

По мнению полномочного представителя правительства в КС РФ Михаила Барщевского, предполагаемая возможность проиграть судебный процесс - просто элемент риска, который надо учитывать.

- Ответственность в виде компенсации судебных издержек за возбуждение необоснованного судебного спора строится не столько на принципе вины, сколько на принципе риска, что обусловлено особой сферой, в которой возникают указанные отношения, - судебным разбирательством, - отметил он в письменном заключении на запрос судьи-докладчика по данному делу Николая Бондаря.

Фото: depositphotos.com
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Тем не менее, как полагает полномочный представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас, права заявителей все-таки были нарушены. Суды общей юрисдикции в своем решении руководствовались в том числе позицией Верховного суда РФ, который в январе 2016 года дал разъяснения о возмещении издержек третьим лицам в рамках рассмотрения дел по Гражданскому и Арбитражному процессуальным кодексам РФ. Однако заявители начали свою тяжбу с петербургским КГА примерно за полгода до этих разъяснений, то есть "не могли разумно предположить, что на них будут возложены соответствующие расходы".

Доводы сторон судьи КС еще раз изучат в закрытом режиме. О дате провозглашения решения станет известно позднее.

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