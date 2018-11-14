КС РФ запретил увольнять воспитателей детсада без диплома

Конституционный суд РФ запретил увольнять воспитателей детского сада, не имеющих законченного профессионального образования, но при этом соответствующих квалификационным требованиям. Соответствующее решение КС провозгласил сегодня.

О проверке положений статьи 46 Федерального закона "Об образовании" судей попросила воспитатель из Камышина Ирина Серегина. Она отработала в детском саду более 30 лет, однако в 2017 году была уволена по причине отсутствия диплома - официально у Серегиной лишь незаконченное высшее образование. Как отмечает заявитель, во внимание были приняты ни стаж ее работы, ни прохождение аттестации, ни благодарности, которые она регулярно получала от родителей и руководителей. Тем самым оказывается нарушена как минимум статья 55 Конституции РФ, которая запрещает издавать в России "законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина", а также ущемлено ее право на труд.

В ходе публичных слушаний представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, попытались защитить право федерального законодателя на установление ограничений к образованию педработников. Полномочный представитель правительства РФ Михаил Барщевский тогда даже отметил, что если нельзя водить машину без прав и оперировать без диплома хирурга, то и преподавать без диплома педагога должно быть запрещено. Однако КС с такой позицией не согласился.

Как следует из решения суда, статья 46 ФЗ "Об образовании" признана соответствующей Конституции РФ, но вот правоприменительная практика подлежит пересмотру. Отсутствие законченного образования не может являться единственным основанием для увольнения уже работающего педагога - работодатель обязан принимать во внимание длящийся характер трудовых отношений и итоги профессиональной аттестации.

Вместе с тем, как пояснил судья-докладчик по данному делу Александр Кокотов, ФЗ об образовании КС проверял в рамках конкретного нормоконтроля. Это означает, что дело Ирины Серегиной подлежит пересмотру, но вышеуказанное решение не может служить основанием для пересмотра решения об увольнении, скажем, школьного учителя, оказавшегося в сходной ситуации.