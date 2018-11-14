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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Доходные часы

Бизнес просит увеличить время продажи алкоголя
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург №7718 (255)
Представители торговли обратились к городским властям с предложением увеличить время продажи спиртного на четыре часа. Бизнесмены утверждают: из-за действующего сейчас городского закона законопослушные участники рынка недополучают 10 миллиардов рублей ежегодно, а спиртное все равно продается, причем деньги уходят магазинам, у которых нет лицензии на продажу спиртного и значительную долю их ассортимента составляет суррогат.

Время продажи алкоголя регулируется федеральным законодательством: нельзя продавать спиртное до 8 утра и позже 11 вечера. В Петербурге с конца 2013 года действует местный закон, согласно которому спиртное не продается до 11 утра и после 10 вечера.

Фото: Depositphotos.com
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Именно этот норматив и просят отменить предприниматели. Каждый второй литр спиртного, который покупается на Северо-Западе, приходится на Петербург. При этом в городе на Неве одни из самых жестких законов, касающихся времени продажи алкоголя.

К слову, в статданных учитываются только продажи по ЕГАИС. Сколько именно спиртного продается из-под полы, не сможет сказать ни один эксперт.

Стоит отметить, что бизнес периодически просит Смольный продлить время торговли спиртным. Так, аналогичное обращение городские власти уже получали в феврале. Тогда идея предпринимателей не была принята.

Связь между числом пьяных ЧП и ограничениями по продаже спиртного прослеживается явно

Но сейчас, как говорит Ольга Волкова, председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, ситуация особая. Затраты магазинов увеличились, производители повышают отпускные цены на продукцию, конкуренция за покупателей возрастает. И на этом фоне легальным игрокам обиднее всего сворачивать торговлю в 22.00 - этот период до 23.00 продавцы даже называют "золотым часом".

Фото: Depositphotos.com
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Максим Черниговский, директор клуба профессионалов алкогольного рынка, говорит, что он разделяет тревоги предпринимателей и согласен с тем, что нужно что-то менять, однако эксперт обращает внимание, что связь между числом пьяных ЧП и ограничениями по продаже спиртного прослеживается явно.

Пока петербургские предприниматели "закидывают удочки" в Смольный, в недрах городского парламента уже год находится законопроект, который предусматривает полный запрет на продажу алкоголя в жилых домах. На неудобства жалуются в первую очередь жители центра и кварталов новостроек. И там, и там нижние этажи оккупировали питейные заведения и алкомаркеты, возле которых периодически собирается маргинальная публика. Соответственно, депутаты предлагают обеспечить горожанам спокойную жизнь и разрешить торговать спиртным только в отдельно стоящих зданиях.

Фото: depositphotos.com
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Сегодня же число алкоточек зашкаливает. Урбанист Дмитрий Лебедев даже провел исследование и обнаружил, что в Петербурге на десять тысяч жителей исторического центра и кварталов новостроек приходится более десяти точек, которые специализируются на торговле пивом. В кварталах советской застройки средней удаленности от центра - от трех до пяти.

Таким образом, весомые аргументы есть у обеих сторон. Между тем вероятность того, что вместо послабления торговлю алкоголем ждет новая волна ограничений, велика. Предложение запретить продавать спиртное в жилых домах обсуждается уже на уровне Госдумы. В петербургском парламенте "РГ" заверили, что местную инициативу, ограничивающую места продажи спиртного, будут обсуждать независимо от решения Госдумы.

Мнение

Герман Шустиков, начальник юридического управления комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка:

- В ряде субъектов уже отказались от региональных нормативов, регулирующих время продажи алкоголя. Введение дополнительных ограничений в первую очередь развязывает руки нелегальному рынку, который процветает в том числе и в Петербурге. Кроме того, существует конституционный принцип единого экономического пространства, и немного странно, когда в одном регионе ограничения есть, а в соседнем действуют совсем другие правила. Также действующие региональные ограничения не обусловлены соответствующими мероприятиями по привлечению к ответственности, и они порождают ситуацию безнаказанности. Поэтому в данной сфере нужно либо обеспечивать контроль или же менять правила.

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