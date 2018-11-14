"Российская газета" следит за восстановлением дома Пикуля в Северодвинске

В Северодвинске появится единственный в стране музей Валентина Пикуля. Недавно "РГ" сообщила: двухэтажный деревянный дом, в котором будущий писатель жил вместе с родителями 78 лет назад, власти города планируют сдать в аренду "за рубль" при условии его реставрации. А если не получится? "Мы возьмем дом Пикуля на себя", - заверил нашего корреспондента губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Более двух лет назад мне предложили на бюджетные деньги начать создавать музей Пикуля, - рассказал он. - Но я был против: это ведь был жилой дом. Позднее людей переселили из аварийного здания и пришло время принять решение. В обществе началась дискуссия, к ней подключилась творческая интеллигенция, и меня убедили: здание необходимо сохранить".

Этот дом занимает в биографии Пикуля лишь строчку: семья поселилась в нем в 1940 году, а следующим летом Валя уехал к бабушке на каникулы в Ленинград. Потом была блокада… И только в 42-м вместе с мамой он смог вырваться к отцу, служившему комиссаром военной флотилии в Архангельске. Здесь, в корабельной Соломбале, Савва Михайлович выхаживал полуживого сына печенью трески из бортпайка, а изредка и семгой, всплывавшей на поверхность после взрывов глубинных бомб.

Отсюда Валя сбежал в Соловецкую школу юнг, за "мальчишками с фанерными чемоданами". И считал потом, что ему "чертовски повезло"! Боевые офицеры-учителя открывали юнгам, по мнению Пикуля, "истинный меридиан" и учили составлять координаты, причем, не только в море. Хотя именно морем пропитаны книги Пикуля. Героями многих его романов и миниатюр становились архангельские мастера-корабельщики, купцы, тратившие состояния на освоение Арктики. И то, что музей откроется именно здесь, на Севере, исторически правильно. Остается только найти "истинный меридиан" сохранения памяти писателя.

Фото: Пресс-служба администрации Северодвинска

"Да, сегодня есть решение Северодвинска передать этот дом в аренду, чтобы будущий инвестор сам сформулировал его дальнейшую судьбу, - говорит Игорь Орлов. - Вместе с тем "аренда за рубль" активно внедряется в основном в Москве и Петербурге, где уровень востребованности исторических зданий настолько высок, что люди заинтересованы вкладывать в них большие деньги. Но я не уверен, что в Северодвинске найдутся инвесторы, готовые провести дорогостоящий комплекс реставрации и приспособить здание под новые функции. Поэтому есть план "Б", согласно которому эти обязательства мы возьмем на себя: сегодня мы делаем шаги по определению партнеров".

В целом, по словам губернатора, на восстановление дома нужно минимум 70 миллионов рублей: "Но сначала мы сформируем концепцию музея. В доме много квартир, и лишь одна комната имеет непосредственное отношение к Валентину Саввичу. Поэтому есть идея сделать здание общественным центром: местом музейных экспозиций, соприкосновения молодежи с морской историей. Ведь в Северодвинске очень сильны морские традиции".

Фото: Пресс-служба администрации Северодвинска

Кстати, Игорь Орлов тоже "болен" Пикулем, любимый роман - "Пером и шпагой". А ведь читателей историка-мариниста в мире гораздо больше, чем жителей всей Архангельской области. "Российская газета" следит за реставрацией дома Пикуля в Поморье и готова объединить всех, кто любит его книги, ради хорошего дела. Как писал Валентин Саввич, "Три фута чистой воды - под киль тебе, читатель!"