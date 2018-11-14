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14.11.2018 00:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Мария едет на Невский

Шарапова выступит на турнире в Петербурге
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск №7718 (255)
Мария Шарапова примет участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге, который пройдет с 28 января по 3 февраля следующего года.

Переговоры с Шараповой велись несколько месяцев. В результате стороны подписали контракт. И Мария впервые в карьере сыграет в Санкт-Петербурге.

Мария Шарапова заработала за карьеру 38 миллионов долларов

Этот турнир проходит с 2016 года. Чемпионками становились Роберта Винчи, Кристина Младенович и Петра Квитова. В следующем розыгрыше за титул поборются такие теннисистки, как Каролина Возняцки, Юлия Гергес, Доминика Цибулкова, первая ракетка России Дарья Касаткина, завершившая сезон на десятом месте в рейтинге.

Добавим, что Шарапова недавно вернулась к тренировкам после травмы плеча. Она досрочно завершила сезон в середине сентября после поражения от испанки Карлы Суарес-Наварро в 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open) в двух сетах - 4:6, 3:6.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Мария Шарапова
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