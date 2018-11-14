Мария Шарапова примет участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге, который пройдет с 28 января по 3 февраля следующего года.

Переговоры с Шараповой велись несколько месяцев. В результате стороны подписали контракт. И Мария впервые в карьере сыграет в Санкт-Петербурге.

Этот турнир проходит с 2016 года. Чемпионками становились Роберта Винчи, Кристина Младенович и Петра Квитова. В следующем розыгрыше за титул поборются такие теннисистки, как Каролина Возняцки, Юлия Гергес, Доминика Цибулкова, первая ракетка России Дарья Касаткина, завершившая сезон на десятом месте в рейтинге.

Добавим, что Шарапова недавно вернулась к тренировкам после травмы плеча. Она досрочно завершила сезон в середине сентября после поражения от испанки Карлы Суарес-Наварро в 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open) в двух сетах - 4:6, 3:6.