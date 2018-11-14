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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Имущество" с клыками

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Неделя №7720 (257)
В Архангельске Исакогорский районный суд удовлетворил иск 83-летней женщины к владельцу собаки породы алабай о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Овчарка напала на нее на глазах у хозяина и сильно покусала руку. Ответчик не отрицал этот факт, однако счел сумму компенсации завышенной и обжаловал решение в областном суде. Но безуспешно: решение суда вступило в законную силу.
По ГК, собаки относятся к "имуществу". Фото: Photoxpress По ГК, собаки относятся к "имуществу". Фото: Photoxpress
По ГК, собаки относятся к "имуществу". Фото: Photoxpress

В момент нападения пожилая женщина шла в гости к дочери. По словам пострадавшей, мужчина был в состоянии опьянения и натравил на нее алабая, но доказать это в суде она не смогла. Собака напала несколько раз, хозяин ее отозвал не сразу. Полученные травмы расцениваются как вред здоровью средней тяжести. Женщина прошла длительное лечение, ее правая рука остается частично обездвиженной, необходима операция.

Суд счел, что владелец алабая нарушил Правила содержания собак. Гражданский кодекс относит животных к имуществу, за которое собственник несет ответственность. За вред, причиненный "имуществом" с клыками, также отвечает хозяин.

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Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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