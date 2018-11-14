В Архангельске Исакогорский районный суд удовлетворил иск 83-летней женщины к владельцу собаки породы алабай о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Овчарка напала на нее на глазах у хозяина и сильно покусала руку. Ответчик не отрицал этот факт, однако счел сумму компенсации завышенной и обжаловал решение в областном суде. Но безуспешно: решение суда вступило в законную силу.

В момент нападения пожилая женщина шла в гости к дочери. По словам пострадавшей, мужчина был в состоянии опьянения и натравил на нее алабая, но доказать это в суде она не смогла. Собака напала несколько раз, хозяин ее отозвал не сразу. Полученные травмы расцениваются как вред здоровью средней тяжести. Женщина прошла длительное лечение, ее правая рука остается частично обездвиженной, необходима операция.

Суд счел, что владелец алабая нарушил Правила содержания собак. Гражданский кодекс относит животных к имуществу, за которое собственник несет ответственность. За вред, причиненный "имуществом" с клыками, также отвечает хозяин.