В Мурманске СК проверит полицейских, одевших детей в тюремные робы

Нешуточный скандал вызвала недавняя профориентационная игра для детей в Мурманске, которая была посвящена профессии полицейского и состоялась в одном из торгово-развлекательных комплексов города. В ходе игры некоторых детей переодели в полосатые робы для заключенных, напоминающие одежду узников Освенцима.

Как сообщается в пресс-релизе на официальном сайте УМВД по Мурманской области, мастер-класс для будущих полицейских состоялся в одном из торгово-развлекательных центров региональной столицы, в парке для семейного отдыха и развлечений.

На мероприятие для профилактической беседы с детьми представители администрации торгового комплекса пригласили сотрудника Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области Ксению Смирнову, заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра УМВД Антона Верхотурова и представителя общественности Сергея Подопригайлова. Во время игры организаторы предложили детям и их родителям различные костюмы для возможности примерить на себя "тот или иной образ". Кроме того, программа мастер-класса включала в себя создание фотороботов и распутывание загадок в детективном квесте, снятие отпечатков пальцев, соревнование в физической подготовке.

После того, как по поводу детей в образах заключенных с возмущением высказались многие пользователи соцсетей, фотографии школьников в полосатых робах были удалены с официального сайта УМВД. Руководство УМВД России по Мурманской области и региональное СУ СКР начали проверки. По предварительным данным, сотрудники полиции костюмы участникам игры не предоставляли.

- Планируется истребовать сведения о несовершеннолетних, принимавших участие в мероприятии, а также сотрудников полиции, проводивших и организовавших его, - сообщили в пресс-службе СУ СК. - Будет дана уголовно-правовая оценка, как действиям сотрудников полиции, так и коммерческой организации, которая предоставляет подобные услуги населению.