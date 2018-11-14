В НАО экс-сотрудник ГИБДД осужден за должностные преступления

В Нарьян-Маре городской суд признал бывшего сотрудника отдела ГИБДД виновным в превышении должностных полномочий и незаконном обороте боеприпасов. Наказанием ему стали полтора года ограничения свободы и штраф в размере 70 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в октябре 2017-го сотрудник ГИБДД помог своему знакомому избежать наказания за грубое нарушение правил.

- Знакомый фигуранта был лишен водительских прав за езду в состоянии опьянения, однако снова сел за руль. Его остановили сотрудники ГИБДД, но осужденный распорядился не привлекать нарушителя к ответственности, - пояснила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева.

Кроме того, при обыске в доме провинившегося стража порядка нашли патроны для боевого оружия, которые он приобрел незаконно. Уголовное дело возбудили по материалам РУФСБ по Архангельской области и службы собственной безопасности полиции НАО.

Приговор суда не вступил в законную силу.