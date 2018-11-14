В Петербурге ФАС приостановила тендер на установку новогодних елей

Управление ФАС по Санкт-Петербургу приостановило три аукциона, касающихся новогоднего оформления, сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной внимания регионального управления ФАС к этим торгам стала жалоба от предпринимателя.

Так, в центре внимания оказался аукцион на установку в городе новогодних елей, начальная цена контракта составляет 9,7 миллионов рублей. Победитель получит право поставить искусственные ели в разных районах города.

Также "завис" тендер по праздничному оформлению Вознесенского проспекта и Большого проспекта Петроградской стороны, в этом тендере цена вопроса - 10,1 миллион рублей. Приостановлен аукцион на украшение двух мостов: Александра Невского и Сампсониевского.

Вообще-то новогоднее оформление в Петербурге уже вовсю ведется: на улицах города появляются первые гирлянды и ели. Однако провести все аукционы в срок подведомственный Смольному городской центр рекламы и праздничного размещения не смог.

Первые тендеры были объявлены еще летом и каждый аукцион сопровождался потоком жалоб от предпринимателей.

Участники рынка ранее сообщили "РГ", что в прошлые годы малый бизнес не претендовал на контракты по оформлению города, а в 2018-м лоты оказались не такими высокими по цене, что позволило претендовать на победу и небольшим компаниям. Однако предприниматели уверены, что в технической документации содержатся излишние требования к исполнителям контрактов, поэтому бизнесмены активно пишут жалобы, а антимонопольное ведомств их рассматривает.

Судьбу тендеров на оформление проспектов, мостов и установку елок в УФАС обещают решить до конца недели: жалобы будут рассматриваться 15 и 16 ноября.