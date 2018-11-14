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14.11.2018 16:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Турникет для галочки

В школах формально относятся к требованиям безопасности
Текст: Валерия Лозовская (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург №7718 (255)
Районные чиновники жалуются на недофинансирование школ в части обеспечения безопасности. Так, начальник отдела образования Центрального района Нелли Симакова называет конкретные суммы: администрация запросила 521,2 миллиона рублей, а выделили только половину - 204,2 миллиона.

Сегодня почти все школы оснащены видеонаблюдением, домофонами и кнопками вызова полиции, имеют металлодетекторы и турникеты. В администрации Центрального района пояснили, что, помимо перечисленного, обязательно выделяются деньги на установку уличного освещения, монтаж ограждения. Эксперты же считают, что одних только денег недостаточно.

Во всех школах Петербурга установят металлодетекторы

По мнению специалиста по антитеррористической безопасности одной из компаний Ильи Багинского, безопасность школы определяется прежде всего подготовкой охранника. Нередко можно увидеть картину, когда при входе стоят новейшие металлодетекторы и турникеты, но встречает учеников и проверяет "сменку" щупленький старичок или бабуля с плохим зрением.

- Для соблюдения законодательных норм необходимо привлекать к этой работе только лицензированную охрану. Опытные сотрудники могут оказывать профессиональную медицинскую помощь, знают основы психологии и умеют применять спецсредства в рамках правовых норм, - пояснил эксперт.

Решение данной проблемы должно было урегулировать прошлогоднее постановление правительства РФ. Но вопрос о том, на самом ли деле теперь у ворот школ появятся крепкие мужчины, а не дедушки, - пока остается открытым. Для подтверждения достаточно заглянуть в ближайшую школу во дворе.

Нередко при входе в школу стоят новейшие турникеты и металлодетекторы, но встречает учеников бабуля с плохим зрением

Недопонимание возникает и относительно контрольно-пропускной системы: после ее повсеместного внедрения в 2018 году в интернете появилось много недовольных отзывов. Родители пишут, что их не пускают в учебное заведение вместе с детьми, и интересуются, насколько это правомерно. Интересно, что, согласно закону, образовательное учреждение на самом деле имеет право устанавливать собственный порядок посещения. Но в то же время существует положение статьи, утверждающее, что родители также могут принимать участие в управлении школой. Выходит двоякая ситуация: родительский комитет может поднять вопрос о свободном посещении и добиться этого решения большинством, но будет ли это "полезно" для безопасности детей?

В петербургском детсаду нашли блох

Система контроля входа и выхода сейчас стоит практически в каждой школе. Дети проходят в здание по карточкам. Если они забывают или теряют пропуск, вахтер открывает турникет нажатием всего одной кнопки. По мнению представителя компании - поставщика систем безопасности Максима Максимова, упорядочить процесс можно с помощью систем видеоидентификации школьников, учителей и их родителей - всех, чьи лица администрация школы вносит в список. Также, по словам эксперта, можно настроить черные и белые списки. Тогда мошенники или хулиганы не смогут проникнуть в образовательное учреждение.

Только вот среди родителей все чаще можно услышать мнение, что видеокамеры, турникеты и металлоискатели могут повысить безопасность, но не полностью ее обеспечить. Чтобы добиться последнего, нужно менять подход к воспитательной работе: проводить учебные тревоги и разговоры на тему не для галочки, а для реальной безопасности несовершеннолетних.

Общество Образование Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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