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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Авария оставила без воды Новороссийск, Геленджик и Крымский район

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Крупная авария на Троицком групповом водопроводе оставила без воды жителей Новороссийска, Геленджика и Крымского района. Восстановительные работы ориентировочно продлятся в течение 12 часов.

В Саратовской области без тепла остались семь тысяч человек

Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Ситуация на моем личном контроле. Без питьевой воды не останется никто. Поручил главам на местах организовать подвоз. Особое внимание социальным объектам. При необходимости, для обеспечения жителей водой будут задействованы машины из соседних районов, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

В настоящее время на месте работают аварийные бригады. Планируется, что подачу воды полностью возобновят уже через сутки.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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