Авария оставила без воды Новороссийск, Геленджик и Крымский район

Крупная авария на Троицком групповом водопроводе оставила без воды жителей Новороссийска, Геленджика и Крымского района. Восстановительные работы ориентировочно продлятся в течение 12 часов.

Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Ситуация на моем личном контроле. Без питьевой воды не останется никто. Поручил главам на местах организовать подвоз. Особое внимание социальным объектам. При необходимости, для обеспечения жителей водой будут задействованы машины из соседних районов, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

В настоящее время на месте работают аварийные бригады. Планируется, что подачу воды полностью возобновят уже через сутки.