Школьник из Ахтубинска Астраханской области начал работу над созданием российского айфона. Именно так 15-летний Анатолий Коновалов называет проект нового смартфона, который может составить конкуренцию "американцу".

Анатолий не в первый раз обращает на себя внимание. "РГ" уже писала о том, как юный ахтубинец с единомышленниками создал собственные соцсети kenap и Selfie, отличающиеся высокой степенью защиты информации. Параллельно с этим велась разработка нового смартфона. Происходит все по-взрослому. Школьник является вдохновителем новой компании, которая должна предложить рынку новый гаджет и уже проходит процедуру регистрации.

По причине несовершеннолетия сам Анатолий пока не может возглавить компанию, но юристы уже подготовили документы, согласно которым при достижении 18-летнего возраста он автоматически становится ее гендиректором. Пока же официально в качестве учредителей и руководителей выступают родители Анатолия, но все авторские права сохраняются за ним. Между тем новый проект уже стал точкой притяжения для многих специалистов.

- Изначально мы действовали как группа школьников. Потом проект заинтересовал взрослых. Подтянулись солидные дяди и тети. Уже начали проявлять интерес первые частные инвесторы. Кроме того, мы ведем переговоры с фондом "Сколково" и командой "ВКонтакте", работаем с властями Астраханской области. Наша главная задача - доказать, что в России можно выпускать высокотехнологичную качественную продукцию, причем не только в военной сфере, - рассказывает Анатолий.

Российский айфон, инициаторами создания которого стали школьники, предполагается выпускать с большим экраном, хорошей камерой и памятью от 120 до 512 гигабайт. Бюджетная модель со вставкой-"монобровью" в верхней части должна стоить до 20 тысяч рублей, а флагман - 60-70 тысяч рублей. Причем флагманская модель будет снабжена более качественным экраном и двумя камерами, одна из которых - собственной разработки - выдвижная.

Еще одна характерная деталь: все модели российского айфона будут полностью лишены разъемов. Беспроводные наушники и зарядное устройство позволят сделать его более удобным, безопасным и долговечным.

Кстати

Анатолий отдает себе отчет в том, что легко и просто в масштабном проекте не будет. У него уже есть непростой опыт по созданию собственных соцсетей. Сначала пользователями одной из них стали одноклассники, друзья, знакомые и незнакомые иногородние сверстники ахтубинских школьников. Потом началось довольно активное расширение проекта. Количество участников росло, в планах замаячили покупка доменного имени com и выход на зарубежный рынок. Но на одном из местных сайтов появилась информация о том, что создатели набирающей популярность соцсети якобы использовали чужую разработку. Но, как утверждает Анатолий, не было ни попыток убедительно доказать это, ни хотя бы пообщаться. А новость попала на федеральные каналы.

- Нас обвинили в том, что мы своровали "движок". При этом под "капот" сайта никто не смотрел. Просто начали сравнивать код и нашли совпадение. Но посадите двух программистов в разных углах комнаты и попросите их написать "Привет" на синем фоне белыми буквами на HTML и CSS. В 9 из 10 случаев код будет одинаковым. В общем, кто-то решил "хайпануть" новость, даже не сочтя нужным связаться с нами, - сокрушается он.

Репутационный удар по новой соцсети оказался слишком сильным. Проект пришлось свернуть и начать все заново. Наученные горьким опытом школьники предпочли запускать вторую соцсеть уже на специально купленном "движке", который постепенно модернизировался и переписывался под себя, чтобы избежать новых обвинений. Они решили, что просто предоставить недоброжелателям лицензию будет проще, чем доказывать свое авторство. Однако уже на тестовом этапе у школьников-стартаперов снова начались проблемы. По их словам, после появления в интернете новой соцсети ее интерфейс и название "позаимствовали" некие украинские разработчики. Анатолий Коновалов даже отправил заявку на блокировку украинского ресурса хостинг-провайдеру и доменному регистратору, но пока ответа нет.