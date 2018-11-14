15 ноября часть горнолыжных трасс Сочи открылась для катаний райдеров. Старт сезона получился почти на две недели раньше, чем в прошлом году. Помогла погода в местных горах - буквально за несколько суток белым покрывалом покрылись большинство склонов, а доделать работу циклона помогли имеющиеся у местных курортов снежные пушки.

Первым позвал на свои трассы горный курорт "Горки Город", через несколько недель сначала по выходным дням станут доступны и некоторые трассы и "Газпрома", а позже всех обещает открыться - в середине декабря - "Роза Хутор".

Не обойдется в этом году и без спусков под звездами - вечерние катания вновь прописаны в программе. И восстановят временно не функционировавшую по техническим причинам синюю трассу. Плюс, по сообщению пресс-службы курорта, запустят новые тюбинговые трассы разного уровня сложности, а также продолжит работу так полюбившийся туристам хаски-центр.

Еще из любопытного в горном кластере: теперь уже на территории горнолыжной "Альпики" гости смогут полетать на параплане, а еще здесь есть самая высокогорная баня - попариться предлагают на высоте в 2256 метра с отличным видом на Кавказские горы.

В декабре стоимость билета на канатные дороги колеблется от 1500 до 2700 рублей с человека в сутки, а в пик сезона - с конца декабря по 10 января - цена увеличится до 2600-2950 рублей.