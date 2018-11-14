Новости

РФС выплатил сборной премиальные за ЧМ-2018 20:19
Юристы оценили перспективы России в споре с Украиной по евробондам 20:18
В Подмосковье начался пожар в здании похоронной фирмы 20:01
МКАД расширят в "пробочных" местах 19:50
Стала известна причина смерти актера из "Тихого Дона" Сергея Юртайкина 19:25
ЦБ попросил признать банкротом Международный банк Санкт-Петербурга 19:09
В Крым прибыла делегация из Пакистана 19:08
В Твери запретили афишу всемирно известных танцоров 19:04
В Пензенской области шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:00
Владимир Путин поздравил Союз журналистов с 100-летним юбилеем 18:51
Вышел атмосферный русский трейлер нового "Омена" 18:45
Найден уникальный древний портрет юного Христа 18:40
Вертолет владельца "Лестера" перестал слушаться пилота перед крушением 18:36
В Ленобласти сотрудника наркологии уволили за пьянство на работе 18:26
Тульских полицейских заподозрили в "подставах" на дорогах 18:17
В Ростовской области перевернулся пассажирский автобус 18:14
Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму 18:09
Мосгордума: Продолжительность жизни горожан увеличилась на три года 17:54
Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании 17:52
В Россию привезут конкурента Toyota Highlander 17:30
В Бурятии для туристов откроют тропу к пику Любви 17:30
Экс-вратарь сборной РФ Владимир Габулов стал министром в Осетии 17:27
Песков: Переговоры РФ и Японии по мирному договору будут активизированы 17:26
Авторы немецкого сериала "Тьма" сделают свою версию "Титаника" 17:25
Наталья Маленко назначена врио мэра Симферополя 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
14.11.2018 19:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи открыли первые горнолыжные трассы

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7719 (256)
15 ноября часть горнолыжных трасс Сочи открылась для катаний райдеров. Старт сезона получился почти на две недели раньше, чем в прошлом году. Помогла погода в местных горах - буквально за несколько суток белым покрывалом покрылись большинство склонов, а доделать работу циклона помогли имеющиеся у местных курортов снежные пушки.
Любители экстремальных видов спорта рады такому раннему открытию горнолыжных курортов. Фото: Владимир Аносов Любители экстремальных видов спорта рады такому раннему открытию горнолыжных курортов. Фото: Владимир Аносов
Любители экстремальных видов спорта рады такому раннему открытию горнолыжных курортов. Фото: Владимир Аносов

Первым позвал на свои трассы горный курорт "Горки Город", через несколько недель сначала по выходным дням станут доступны и некоторые трассы и "Газпрома", а позже всех обещает открыться - в середине декабря - "Роза Хутор".

Фото: ITAR-TASS
Российский туроператор начал продажу новогодних туров в Египет

Не обойдется в этом году и без спусков под звездами - вечерние катания вновь прописаны в программе. И восстановят временно не функционировавшую по техническим причинам синюю трассу. Плюс, по сообщению пресс-службы курорта, запустят новые тюбинговые трассы разного уровня сложности, а также продолжит работу так полюбившийся туристам хаски-центр.

Еще из любопытного в горном кластере: теперь уже на территории горнолыжной "Альпики" гости смогут полетать на параплане, а еще здесь есть самая высокогорная баня - попариться предлагают на высоте в 2256 метра с отличным видом на Кавказские горы.

В декабре стоимость билета на канатные дороги колеблется от 1500 до 2700 рублей с человека в сутки, а в пик сезона - с конца декабря по 10 января - цена увеличится до 2600-2950 рублей.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа
В Госдуме ответили на слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку-2"
Движение по трассе "Москва - Петербург" запустят в сентябре 2019 года