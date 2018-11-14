Крымская "Массандра" почти вдвое увеличила продажи за рубеж

Крымское винодельческое госпредприятие "Массандра" за год почти удвоило экспорт своей продукции. Об этом "РГ" сообщила генеральный директор предприятия Янина Павленко.

- В 2017 году "Массандра" отправляла в Казахстан, Китай, Белоруссию, ЛНР и ДНР в общей сложности около 200 тысяч бутылок. В 2018 году мы существенно нарастили объемы экспорта, - рассказала генеральный директор. - По состоянию на сегодняшний день, в эти страны уже отправлено 265 тысяч бутылок и до конца года планируется отправка в Китай и на Тайвань еще 85 тысяч бутылок. Таким образом, в общей сложности в этом году объем экспорта составит около 350 тысяч бутылок. На 2019 год уже подписаны контракты на 500 тысяч бутылок. Мы ежегодно наращиваем объемы.

По словам топ-менеджера предприятия, крымские виноделы готовы выйти на новые рынки, но эта цель не является для них основной. Приоритетом остается насыщение внутреннего российского рынка.

- Производя вина исключительно из собственного винограда, мы стараемся обеспечить высококачественным вином граждан России. Это наша главная миссия сегодня, - подчеркнула Янина Павленко. - Предприятие сохранило старую линейку крепленых массандровских вин, и при этом активно продвигает новые натуральные вина, пользующиеся все большим спросом.

В этом году, входящие в объединение "Массандра" хозяйства собрали свыше 17 тысяч тонн винограда. Уходящий год на предприятии оценили, как удачный. За всю историю агрометеонаблюдений, которые в "Массандре" ведутся с 1930 года, "особо выдающимся" урожай был лишь 16 раз. Последний раз - в 2007 году. 2018 год также выдался именно таким.

Справка "РГ"

ФГУП "Производственно-аграрное объединение "Массандра" Управления делами Президента РФ включает девять заводов первичного и вторичного виноделия. Головное предприятие - Ялтинский завод марочных вин. Коллекция вин "Массандры", насчитывающая около миллиона бутылок, является крупнейшей в мире и с 1998 года официально занесена в Книгу рекордов Гиннеса.