На Дону подняли бронекатер БК-201, повторивший подвиг "Варяга"

В Ростовской области поисковики подняли со дна реки бронекатер Азовской военной флотилии - БК-201. Его команда 27 июля 1942 года повторила подвиг моряков крейсера "Варяг", которые оказавшись в безвыходной ситуации не пожелали сдаться в плен и потопили корабль.

Бронекатер и остатки других кораблей Азовской военной флотилии между хуторами Арпачин и Сады обнаружили поисковики отряда "Щит-Дон" в 2015 году.

- Катер почти занесло песком. О боевом назначении судна свидетельствовали орудийная башня, боевая рубка, турели для зенитных пулеметов. Рядом с ним помощью эхолотов и гидролокатора нашли еще одно подобное судно. Затем на мониторах высветился корпус катера-тральщика, самоходной баржи и еще нескольких судов, - рассказал руководитель поискового отряда "Щит-Дон" Сергей Стельмашов.

С помощью "Российской газеты" удалось идентифицировать одно из находящихся на глубине трех с половиной метров судов. Занесенным илом оказался так называемый "речной танк" - бронированный катер проекта 1125 БК-201. Катер оказался с "начинкой". Боеприпасами оказались заполнены все трюмы. Их обезвреживанием пришлось заниматься водолазам Южного военного округа и МЧС. Они установили, что поднимать на поверхность проржавевшие снаряды и патроны опасно, так как они могли с детонировать в любой момент, и тогда военные приняли решение: взорвать их тактическим подводным зарядом. А вот корпуса "речных танков" так и остались лежать на прежнем месте, занесенные песком.

- Боевое судно затоплено очень грамотно, чтобы противник не мог быстро его поднять и использовать против советских войск. Команда "речного танка", забрав стрелковое оружие, добралась до Сальска, где обнаружила местный госпиталь. Затем, организовав эвакуацию раненых, краснофлотцы добрались до станции Кавказской, - пояснил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Согласно архивным данным многие бойцы Донского отряда вышли из окружения и продолжили службу на флоте. Например, командир отделения комендоров БК-205 старшина 2 статьи Дмитрий Жидков в январе 1943 года получил свою первую награду - медаль "За отвагу" и благополучно прошел всю войну. Однако часть моряков пропала без вести. К сожалению, ничего не известно о судьбе командира бронекатера №205 лейтенанта Самуила Нерославского и многих других матросов.

Поднятый бронекатер представляет огромную историческую ценность, так как в России не сохранилось катеров, на которых были установлены башни от танков Т-28 и Т-35. Мощные на тот период орудия, правда, не во всем удовлетворяли моряков - у них крайне малым оказался угол возвышения - всего 26 градусов. Поэтому в дальнейшем на бронекатерах устанавливали другие пушки, имевшие лучшие характеристики. Именно поэтому ростовский БК такой ценный.

Справка "РГ"

БК-201 вошел в состав Днепровской военной флотилии в 1938 году. Через год бронекатер принимал участие в походе на Польшу, а потом был переведен на Дунай. С началом Великой Отечественной наши моряки оказались в неравных условиях: вес залпа румынской флотилии в два раза превышал аналогичный показатель советских кораблей. Осенью 1941 года катер вошел в состав Азовской флотилии. После захвата Ростова часть катеров Донского отряда оказалась заперта на реке. Тогда краснофлотцы возле хутора Арпачин взорвали бронекатера, которые погибли, но как "Варяг" не спустили перед врагом флаг.