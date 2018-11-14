На Кубани увеличилось число погибших при пожаре детей

При разборе завалов после пожара в поселке Первомайском Новопокровского района Краснодарского края обнаружили тело семимесячной девочки. Таким образом, число погибших в ЧП увеличилось до четырех.

Как сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, по факту гибели троих детей и женщины возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, возгорание произошло в частном доме во вторник вечером. Первыми вынесли из горящего домовладения женщину 1953 года рождения и ее двухлетнего внука. Спасти их не удалось. Позже при разборе конструкций нашли десятилетнего ребенка, а теперь и семимесячную девочку.