Отопление вернется в многоэтажки Керчи вечером

Поврежденную в Керчи трубу теплотрассы зафиксировали двумя кранами, чтобы вернуть ее в нормативное положение на опорах. В ликвидации аварии задействованы все необходимые силы и средства, теплоснабжение будет восстановлено в максимально сжатые сроки, к вечеру. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

- Сейчас тепло подается абонентам с пониженным давлением, - отметил Шахов. - Ситуация находится на личном контроле главы Республики Крым Сергея Аксенова и вице-премьера Совета министров Игоря Михайличенко.

Напомним, на Феодосийском шоссе в районе Аршинцево водитель грузовика "КамАЗ", принадлежащего СМУ-84, во время технологических работ забыл опустить кузов и протаранил им воздушную часть трубопровода теплотрассы "КрымТЭЦ". В результате трубопровод сбит с опоры и застрял на кузове самосвала. Без отопления остались 55 многоквартирных домов, где проживают более 50 тысяч человек, а также две школы и два детских сада.