В Ростовской области перевернулся пассажирский автобус

В Ростовской области в результате аварии с микроавтобусом были травмированы пассажиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

- ДТП произошло на 70 километре автодороги "Элиста-Зимовники". Автобус, ехавший по маршруту "Москва-Элиста", съехал с трассы и опрокинулся. По предварительным данным, 34-летний водитель не справился с управлением. Две пассажирки получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Всего же в салоне микроавтобуса находилось девять человек, - уточнили в ведомстве.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится поверка.

Напомним, в Ростовской области два дня шел сильный снегопад. ГИБДД и спасатели просят водителей быть предельно внимательными и советуют отказаться от поездок по области и за ее пределами.