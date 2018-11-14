Сочи в новогодние праздники примет 500 тысяч туристов

Сочи планирует принять на новогодние праздники 500 тысяч туристов. Об этом в среду журналистам сообщил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сергей Доморат.

- Согласно нашим прогнозам, с конца декабря по середину января муниципалитет посетит 500 тысяч отдыхающих. Больше всего, конечно, примет горный кластер - 350 тысяч, остальные поедут в прибрежный, - рассказал Доморат. - В этом году в конце лета продажи новогоднего Сочи сильно подскочили, а в сентябре был спад. Сейчас спрос вновь вырос, глубина продаж очень хорошая.

Тем временем уже завтра для катаний откроется часть местных горнолыжных трасс. Сезон стартует почти на две недели раньше, чем в прошлом году - все благодаря погоде. Буквально за несколько суток снегом покрылись большинство склонов.

Традиционно первым откроется горный курорт "Горки Город", через несколько недель станут частично доступны и некоторые трассы "Газпрома", а позже всех - в середине декабря - должна заработать "Роза Хутор".