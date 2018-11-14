В кубанском городе Горячий Ключ судебные приставы арестовали у местного жителя забор в счет уплаты долга, который он задолжал соседу. Ограждение тут же демонтировали и отдали на ответственное хранение кредитору. Теперь суд определит, когда забор из профнастила продадут с молотка для оплаты долга.

Эту историю можно назвать трагикомичной. Сергей Бедяев занял у своего соседа Александра Иванова (имена и фамилии изменены по этическим соображениям) 50 тысяч рублей и благополучно "забыл" об этом на целый год.

Освежить память должника не помогли и регулярные напоминания кредитора. Между мужчинами, которые живут в частном секторе и являются соседями, испортились отношения. Александр стал грозить подать в суд.

- Расписка есть в том, что ты занял у меня денег. Суд встанет на мою сторону. Опишут твое имущество - будешь знать! - обещал Иванов.

Но должник не хотел отдавать деньги, и в конце концов кредитор действительно отправился в суд. Спустя немного времени, получив судебное решение, приставы нагрянули к Бедяеву.

- В обычной практике в счет уплаты долга описывается какая-то бытовая техника или автомобили, - рассказывает официальный представитель службы судебных приставов по Краснодарскому краю Вера Черепнина. - Но в данном случае должник жил очень скромно. У него в доме были только старенький телевизор и стиральная машинка еще советского производства. Зато забор на участке, где жил мужчина, оказался очень качественным и приблизительно соответствующим сумме долга.

После ареста и демонтажа забора ограждение передали Иванову - на временное ответственное хранение. Поскольку его дом находится совсем рядом с участком Бедяева, то теперь между ними пустое место.

Точную стоимость профнастила должен указать профессиональный оценщик, а затем суд решит, когда и какая часть забора (или он полностью) будут проданы с молотка для погашения долга. Но Александр Иванов обратился с просьбой не продавать забор, а просто передать ему - мол, стройка идет на другом участке, использую забор там.

Эта история может получить неожиданное комичное продолжение: сейчас Иванов натянул по меже своего участка, чтобы отгородиться от соседа, простую сетку рабицу. Но поскольку Бедяев после инцидента начал вести себя очень агрессивно, то кредитор не хочет больше видеть докучливого соседа и рассматривает вариант установить на это место глухой забор. Лучше всего подходит тот самый, из профнастила, который арестовали и забрали у незадачливого должника. Может получиться, что ограждение вновь окажется на своем месте, только теперь будет принадлежать другому собственнику.

Кстати

Более миллиона россиян стали невыездными из-за долгов по кредитам.

В России число невыездных должников составляет более 1,3 миллиона человек. Люди ограничены в праве выехать за рубеж из-за непогашенной задолженности.

По данным Федеральной службы судебных приставов, за первые восемь месяцев этого года судебные приставы взыскали с должников по кредитам 85,9 миллиарда рублей. Интересно, что среди женщин должников больше, чем среди мужчин. Больше всего людей с ограничением на выезд в Краснодарском крае, Москве, Башкирии, Татарстане и Московской области.

Мнение

Елена Писаренко, правозащитник, член Ассоциации юристов России:

- Судебные приставы исполняют решение суда с целью взыскать с должника деньги и вернуть их кредитору. Но есть имущество, которое они по закону не имеют права арестовывать. В первую очередь это те вещи, предметы или средства, которые составляют первичные потребности человека. Например, продукты питания, обувь, одежда. Если у гражданина есть дом или квартира и это единственное жилье, то его тоже нельзя конфисковать. Однако, если существует другая недвижимость, куда человек может переехать, то дом арестуют. Также приставы не могут арестовывать топливо или средства отопления, которые гражданин использует для личных нужд (например, газовую трубу, котел, уголь, дрова), особенно в зимний период. Не подпадают под конфискацию в счет долга и личные награды: кубки, почетные знаки, медали, грамоты, ордена. Если человек является таксистом и его машина - единственное средство заработка, то ее приставы тоже не вправе трогать. Нельзя арестовывать у гражданина и последние деньги в размере одного МРОТ. Однако, если есть солидный счет в банке, то его изымут. Логика состоит в том, чтобы не оставить человека без средств к существованию. Конфискация забора дома, стогов сена, портретов, гробов (если это продукция бизнеса) и дорогих автомобилей не противоречит норме закона. В то же время у граждан всегда остается право не согласиться с действиями приставов и подать в суд на самих исполнителей производства.

Между тем

Кот расплатился за хозяина

В Перми, чтобы взыскать долг с жителя города, судебные приставы арестовали его кота по кличке Арчибальд. Мужчина оказался очень привязан к питомцу, и пермяку пригрозили изъятием любимца. Мужчина задолжал более 120 тысяч рублей и отказывался их платить, но, когда кота взяли под арест, на следующий же день вернул деньги. Он признался, что не готов расставаться с любимым животным.

В Новгородской области судебные приставы арестовали 50 еловых гробов, чтобы заставить предпринимателя, который предоставлял ритуальные услуги, вернуть долг. Мужчина должен был выплатить Пенсионному фонду и налоговой службе 180 тысяч рублей. Ему предложили самостоятельно продать гробы, в противном случае их реализуют принудительно. Но бизнесмен решил взять кредит и вернуть долг таким способом.

В Кирове судебные приставы арестовали портрет премьер-министра России Дмитрия Медведева, который также планировалось реализовать в счет погашения задолженности. Как рассказала руководитель пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов Наталья Долгушина, местный бизнесмен задолжал гражданам почти 300 тысяч рублей за установку дверей. Когда к нему в офис нагрянули судебные приставы, то обнаружили пустое помещение - мужчина успел все вывезти и продать. Единственной ценной вещью в кабинете оставался великолепно выполненный портрет премьер-министра России Дмитрия Медведева. Его и конфисковали.

Конкретно

У краснодарца арестовали элитные авто на 44 млн рублей

В столице Кубани судебные приставы арестовали у местного жителя четыре дорогие иномарки в счет неоплаченных долгов. Мужчина задолжал двум своим знакомым круглую сумму - почти 55 миллионов рублей. После решения суда пристав обнаружил у должника автопарк из четырех элитных автомобилей.

- Самая простая из них - Porsche Cayenne Turbo 2014 года выпуска мощностью 520 лошадиных сил, цена которого, по предварительной оценке, составляет четыре миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю. - Также у краснодарца изъяли Mercedes-Benz S500 4matic Maybach, Aston Martin Rapide и, наконец, Lamborgini Aventador. Общая стоимость арестованных автомобилей, по предварительной оценке, составила 44 миллиона рублей.

После того как машины продадут с молотка, вырученные деньги поступят кредиторам в счет погашения долга.