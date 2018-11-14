В Астрахани проверят причины пожара в паспортном отделе МВД

Начальником МВД России по Астраханской области назначена служебная проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего ЧП.

Пожар начался 13 ноября в административном здании Ленинского районного отдела №2 управления по вопросам миграции МВД России по Астрахани. На месте происшествия работали восемь пожарных и две спецмашины.

В период проведения проверки, а также последующего ремонта прием жителей Ленинского района будет осуществляться в здании Кировского районного отдела управления по вопросам миграции МВД России по Астраханской области.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Астраханской области, огнем повреждена площадь в 20 квадратных метров - уничтожена внутренняя отделка помещения и мебель, в которой находились бумаги. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки.