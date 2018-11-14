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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме ответили на слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пропаганда киевскими политиками идей, перенятых нацистами, напоминает "стокгольмский синдром", сказал "РГ" депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик. Так он прокомментировал заявление экс-депутата Верховной рады Тараса Черновола о том, что в ответ на проведение выборов на Донбассе Украина должна устроить блицкриг и завоевать Москву.

Фото: Денис Петров/ РИА Новости
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- Когда от украинских политиков звучат такие фразы, возникает ощущение, что у них "стокгольмский синдром" или очень серьезное искажение реальности, - сказал Белик. - Чорновол беззастенчиво пропагандирует идеи Альфреда фон Шлиффена, которые переняли фашисты. Стоит ему напомнить, что Великая Отечественная война тоже начиналась с блицкрига, а свой разгон немецкая армия брала как раз на территории современной Украины, которая очень серьезно пострадала. Только героизм советского народа позволил остановить гитлеровские войска.

Депутат уверен, что небольшая группа лиц, цитирующая германских военных стратегов, оторвана от реальности и не имеет ничего общего с миллионами украинских семей, которые чтят общую трагическую и героическую историю.

- Украинская элита находится в бессильной ярости от того, что жители Донбасса выбрали свой путь, но это не оправдывает таких антинародных высказываний, - уверен Дмитрий Белик. - А если украинским политиканам так нравятся идеи нацизма, что они превозносят бандеровцев, пусть вспомнят высказывания Гитлера о "предотвращении развития славянских рас" и как следует подучат историю. Не стоит так неосторожно разбрасываться словами про блицкриг.

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