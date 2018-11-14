В Крым прибыла делегация из Пакистана

В Крым с рабочим ознакомительным визитом прибыла делегация из Исламской Республики Пакистан. В составе делегации - председатель Национальной партии Авами Асфандияр Вали Хан и второй генеральный секретарь Авами Ваджид Али Хан. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе крымского правительства.

Программа визита рассчитана до 17 ноября. За четыре дня гости познакомятся с достопримечательностями Крыма, проведут встречи с руководителями исполнительной и законодательной власти полуострова, на которых обсудят сотрудничество Пакистана и Республики Крым в сфере экономики, торговли, образования, науки и культуры.

На завтра запланирована встреча с главой Крыма Сергеем Аксеновым и пресс-конференция для журналистов.