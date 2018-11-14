В Крыму "Триумфы" и "Панцири" уничтожили крылатые ракеты

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные установки "Панцирь" на учениях в Крыму выполнили поиск и уничтожение крылатых ракет условного противника.

Об этом в среду сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан 2 ранга Алексей Рулев.

- Боевые расчеты ЗРК "Триумф" и ЗРПК "Панцирь" из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа отработали задачи обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных целей, - сказал Рулев. - Задания выполнены успешно благодаря особенностям радиолокационных систем, функции сопровождения целей, комбинированного ракетно-пушечного вооружения и универсальности поражения.

Крылатые ракеты противника были смоделированы электронным способом, причем скорость и высота их полета были разные, что осложняло поиск и уничтожение.