В РФ из Абхазии ввезли рекордное количество цитрусовых

В два с половиной раза больше цитрусовых перевезли за месяц через российско-абхазскую границу. По данным Сочинской таможни, с 15 октября в РФ ввезли 1 849 тысяч тонн мандаринов, а в прошлом году за тот же период в отчетности значатся лишь 700 тонн.

- В этом году наблюдается рост товаропотока мандаринов из соседнего государства. Первые партии начали ввозит в середине октября. Есть и первые рекорды. Отмечу, что цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, поэтому таможенный контроль такого груза проводится в приоритетном порядке, - говорит начальник таможенного поста МАПП Адлер Денис Воронин. - Кроме того, предприниматели используют упрощенный порядок декларирования, что значительно ускоряет время прохождения необходимых таможенных процедур.

Как выяснилось, в сутки таможенники оформляют порядка 120 тонн цитрусовых, в 2017-м же этот показатель был равен 20 тоннам. Причиной тому был нанесший значительный урон урожаю в соседней республике вредитель - мраморный клоп. Напомним, всего за "мандариновый сезон" - с октября по февраль - тогда удалось переправить в Россию лишь 5,5 тысячи тонн оранжевых плодов.