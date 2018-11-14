В Севастополе 300 торговцев Сталинградского рынка лишились работы

В Севастополе снесли рынок на проспекте Героев Сталинграда. Работы лишились более 300 человек, многие из которых торговали здесь с 1990-х. Людям предложили занять свободные места на других рынках города, но владельцы торговых площадок не спешат приводить их в соответствие с законом.

Разобрали в два счета

Сталинградский ликвидировали за три дня. Рабочие, экскаваторы и краны появились здесь в пятницу утром, а к понедельнику от двух сотен киосков не осталось и следа. По словам чиновников, этот рынок незаконный. Часть его стояла на дороге-дублере, часть - на газоне, под которым проходит теплотрасса. При Украине власти разрешили разместить здесь временный рынок, который стал постоянным. Но участок для него никогда не выделялся и не может быть выделен сейчас. На месте рынка начнется реконструкция теплотрассы, по завершении которой дорогу заасфальтируют, а прилегающую территорию благоустроят.

На Сталинградском рынке было 220 ларьков, еще около 100 человек торговали с ящиков. Чиновники уверяют, что предпринимателей уведомили заранее, еще 29 октября, и дали срок, чтобы самостоятельно вывезти имущество. Но этим правом воспользовались только 40 владельцев киосков, остальные строения были демонтированы принудительно.

- Наш ларек увезли ночью в неизвестном направлении, утром приходим, а его нет, - говорит торговец Ирина. - Нам сказали: ищите на штрафплощадке, хотите забрать - 50 тысяч рублей.

- Всем предпринимателям предоставлена возможность переехать на альтернативные торговые площадки, - заявил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников. - На рынках города сейчас гораздо больше свободных мест, чем было на Сталинградском.

Торговцы же уверяют, что условия на новых местах гораздо хуже, да и начинать дело с нуля не каждому под силу. На других рынках есть свои торговцы, и конкуренты им не нужны. Покупатели, которые приходили на Сталинградский, вряд ли поедут в другое место.

- Это неправда, нам не предоставляют места, - говорит индивидуальный предприниматель Людмила Последниченко. - Мы сами ездили на другие рынки, но там непосильная аренда. Мы просто останемся без работы, а здесь через время появятся новые киоски, вот увидите.

Новая площадка на улице Борисова, куда решено переместить около 35 киосков, непригодна для торговли: голая земля, отсутствуют электричество, вода, нет туалета. Прежний рынок был обеспечен всем необходимым, на нем работала ветеринарная служба. Да и расценки там оказались в несколько раз выше, хотя, по словам предпринимателей, заправляет всем та же администрация, что была на Сталинградском.

- Аренда там - 10 тысяч рублей за квадратный метр, а на Сталинградском мы платили три тысячи в месяц за ларек, за необорудованное торговое место - 85 рублей в день, - рассказывает Последниченко. - Билетер выдавал нам чеки. А чиновники говорят - кому вы платили, тут не было никогда рынка. Как такое возможно?

"Хотим сквер и лавочки"

Недовольны сносом и жители соседних домов. Они собрали более 1500 подписей в защиту рынка. Говорят, что альтернативы в их микрорайоне нет, до ближайшего - четыре остановки на транспорте, остаются только супермаркеты, где качество овощей и фруктов оставляет желать лучшего. С другой стороны, рынок многим не нравился, нагромождение ларьков на дороге мешало проходу.

- Я за то, чтобы здесь был сквер с детской площадкой вместо этого жуткого рынка, - говорит молодая мама Дарья. - В этом микрорайоне масса магазинов, где можно купить продукты, а вот погулять негде. Рынок расположен очень неудобно. С пешеходного перехода сразу попадаешь в этот узкий проход, где сидят бабушки с непонятными продуктами, люди толкаются, со всех сторон что-то падает, с коляской проехать невозможно.

И. о. директора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Денис Водопьянов объяснил, что демонтажа никак не избежать, потому федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя предусмотрена реконструкция теплотрассы длинной 2,5 километра, часть которой проходит под бывшим рынком. Контракт подписан в конце октября, подрядчик готов выйти на объект.

- Этот участок теплотрассы выведен из эксплуатации, поэтому его возможно восстанавливать в отопительный сезон, - сказал Водопьянов. - До конца 2018 года будет отремонтирован участок на дороге-дублере длиной 400 метров.

Парадокс в том, что, хоть у Сталинградского рынка и не было документов, он входил в список 17 официальных розничных мест торговли Севастополя и до сих пор есть в нем числится (постановление правительства Севастополя от 11.10.2018 N 665-ПП).

На одном не остановятся

Это уже третий рынок, который разогнали в Севастополе с 2014 года. В 2017 году от торговли освободили площадь 50-летия СССР и сквер на площади Захарова, разобрали скопления незаконных киосков в разных частях города. Под угрозой сноса оказалась "Чайка" на месте бывшего стадиона в центре Севастополя и небольшой рынок на улице Шевченко, но пока они продолжают работать.

Массовый снос нестационарных торговых объектов (НТО) начался с сентября 2017 года. За 2017-2018 годы было демонтировано почти 1000 незаконных киосков, еще около 500 предстоит снести. При этом в городе официально размещены 1618 НТО, которые стали работать законно: платить налоги и арендную ставку. В результате доходы бюджета от размещения НТО за два года выросли почти в 20 раз. По словам Вадима Кирпичникова, в 2016 году владельцы киосков заплатили в бюджет 5,5 миллиона рублей, в 2017 - 24 миллиона, а в 2018 итоговая сумма составит около 98 миллионов.

Легализовать рынки оказалось сложнее. В Севастополе они до сих пор остаются некапитальными. Город получил отсрочку для перевода рынков под крышу до 1 января 2020 года, но реконструкция не ведется - владельцы тянут до последнего, хотят новую отсрочку. Исполнять закон не спешат не только частные торговые площадки, но и государственные. ГУП ""Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя", контролирующий самые крупные городские рынки, за несколько лет не подготовил даже проект. Перестройку четырех государственных рынков оценивают в 500 миллионов рублей. Чиновники хотели приватизировать ГУП, чтобы в реконструкцию вложился частный инвестор. Но теперь ее придется проводить силами предприятия, так как план приватизации госимущества Заксобрание Севастополя уже трижды отклоняло, и времени на реорганизацию не осталось. Да и сами торговцы выступили против - они боятся повышения арендных ставок с переходом рынков в частные руки.

Пока же вместо капитальных благоустроенных торговых площадок в Севастополе на смену рынкам из 90-х пришли ярмарки, которые оказались ничем не лучше. Чиновники отчитываются: в 2017 году работали 25 ярмарок, в 2018 - семь ярмарок на 54 площадках. В целом на них насчитывается почти 2000 мест. Большинство работают в выходные или в сезон.

Внешний вид их оставляет желать лучшего. Чиновники не сильно озаботились поиском подходящих площадок, а разместили ярмарки прямо на дорогах. Один из примеров - ярмарка выходного дня на улице Бориса Михайлова. Место для палаток отвели на газоне, во время дождя торговля проходит в грязи, фургоны перегораживают проезжую часть и стоят на тротуаре, проход пешеходов затруднен. Понятно негодование предпринимателей Сталинградского рынка: их временный рынок признали незаконным и снесли, а такая же временная ярмарка на газоне продолжает работать.

Кроме этого, власти организовали четыре постоянные "социальные ярмарки" и обязали их держать цены на 20 групп товаров на 25 процентов ниже данных Крымстата. Но сами чиновники признают, что это условие не выполняется, торговцы научились его обходить. Одну из этих "ярмарок" недавно постановил снести Гагаринский районный суд Севастополя, поскольку по сути она является рынком (одноэтажные торговые боксы объединены общей кровлей) и противоречит постановлению правительства, на основании которого работает.

В результате этих изменений город должен выиграть: исчезнут разномастные будки и палатки, торговля станет цивилизованной, удобной для бизнеса и покупателей. Но пока жители видят только изнанку процесса - разрушенные рынки, озлобленных предпринимателей и рост цен на этом фоне. •

Комментарий

Валерий Васюнин, председатель регионального отделения объединения предпринимателей "Опора России":

- О ликвидации Сталинградского рынка было известно еще весной, но предприниматели тянули с переездом до последнего - надеялись, вдруг амнистируют, передумают сносить. История таких мест начинается с 1990-2000 годов, когда рынки были отданы на откуп политических лидеров на местах, депутатов райсоветов, местных князьков. Постепенно они преображались, вместо лотков появились будки, какие-то капитальные строения. Как правило, с десяток бизнесменов держат почти все места, сдают их в аренду и на этом живут, а непосредственной торговлей занимаются субарендаторы. Простые люди стали заложниками ситуации, производства закрылись, работать им больше негде. Но нельзя же весь город сделать рынком. К сожалению, предприниматели часто не смотрят в будущее, надеются, что удастся договориться. Но надо добиваться правового решения.