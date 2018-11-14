Волгоградский школьник принес в класс топор, чтобы напугать обидчика

Восьмиклассник из Волгоградской области, который накануне принес в сельскую школу топор, ножи и канистру бензина, не собирался использовать их для нанесения вреда окружающим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела образования администрации Даниловского района Ирину Демченко.

По словам чиновницы, молодой человек не сумел внятно объяснить свой поступок. Однако одноклассники утверждают, что подросток не вел себя агрессивно и не пытался использовать опасные предметы в здании школы. После того, как учитель забрал у него оружие и бензин, ученик проглотил какое-то вещество и был госпитализирован в больницу с отравлением.

По предварительным данным правоохранителей, школьник таким образом пытался привлечь к себе внимание. По одной из версий, у ребенка был конфликт в школе, и он хотел запугать обидчика.

Подросток живет с мамой, семья считается благополучной. Как стало известно, на учете подразделения по делам несовершеннолетних он также не состоит.