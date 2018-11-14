Владельцы екатеринбургских киосков горячо обсуждают новую вводную: на днях глава города Александр Высокинский поставил задачу к 2022 году ликвидировать нестационарные торговые объекты (НТО) как класс. По мнению мэра, с улиц мегаполиса должны исчезнуть все павильоны, за исключением киосков по продаже печатной продукции и мороженого. Впрочем, логика освобождения города от ларьков еще будет прорабатываться совместно с депутатами Гордумы и членами Общественной палаты, а с собственниками киосков обязательно проведут "разъяснительные мероприятия". Малый бизнес в процессе осмысления.

Право горожан покупать печатные издания не в магазинах, а в киосках по дороге домой удалось отстоять, в том числе с участием самой прессы. Фото: Татьяна Андреева/РГ

История с екатеринбургскими киосками напоминает старую увлекательную игру, которую нынче называют модным словом "квест". Игра, как известно, многоходовая, задания игрокам выдаются по мере прохождения очередного этапа, а конечная цель неизвестна до самого финала. На протяжении нескольких последних лет малый бизнес пытался как-то "соответствовать", поспевать за изменением требований городских властей. Последний раз, например, городские киоски дружно обновились к чемпионату мира по футболу. Для того чтобы поставить на старом месте новый павильон по утвержденному властями эскизу (строгая геометрическая форма, стекло снизу доверху, черные панели), владельцу надо было выложить 1,2 миллиона рублей. Модернизация старого объекта обходилась намного дешевле, но тоже не даром - в 300 тысяч. Неужели все усилия напрасны и чего, в конце концов, хотят городские власти?

- Решение о ликвидации киосков прозвучало для предпринимателей как гром среди ясного неба. Многие звонят, спрашивают, что происходит. Информации пока нет, но я записался на прием к председателю комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елене Чернышевой. Надеюсь получить у нее ответы на все наши вопросы, - говорит координатор коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров Свердловской области, член НП "Союз малого и среднего бизнеса" Ильдар Рахматуллин.

Между тем Елена Чернышева уже прокомментировала решение своего нового руководителя. По ее словам, основная причина ликвидации киосков в том, что стационарными торговыми площадями Екатеринбург уже обеспечен на уровне гораздо выше нормативного - в полтора раза.

- НТО, по идее, должны быть дополнением - если недостаточно стационарных торговых площадей. У нас, к счастью, не так, - объяснила она.

Однако для чего закрывать киоски и переводить поток покупателей в магазины, Чернышева так и не уточнила. Чтобы увеличить посещаемость торговых центров, упорядочить и взять под контроль работу оставшихся киосков или даже реализовать некую программу антитеррористических мероприятий? Внятных ответов власти не дают. Хотя не только киоскерам, но и горожанам хочется большей ясности - не просто информирования о планах мэрии, но и публичного обсуждения проектов, которые касаются большинства жителей.

Конечно, претензий к НТО у екатеринбуржцев накопилось немало. Многие, например, не доверяют ларькам с быстрой едой, жалуются на переизбыток пресловутых павильонов с шаурмой. Большинство горожан будет только за, если закроют киоски микрозаймов. А вот к "Овощам-фруктам" или другим продуктовым павильонам отношение неоднозначное. Например, жительница южной окраины города Татьяна Орлова готова выступить в их защиту.

- У нас на Елизавете с розницей плохо, - констатирует она, - несколько магазинов одной торговой сети и два магазинчика на первых этажах домов. В последних ассортимент скромный, а в сетевых магазинах продукты часто просроченные. Поэтому курицу покупаю в павильоне мясокомбината, овощи-фрукты - в палатке у дома. Нельзя убирать киоски, особенно на остановках: зима на Урале холодная и длинная, в минус тридцать с ветром теплый павильон может здоровье спасти - забежишь, купишь шоколадку, согреешься.

Интересно, что неожиданное решение главы города принято в самый разгар утверждения новой схемы размещения нестационарных торговых объектов. Напомним, с 2019 года она должна стать бессрочной и узаконить все включенные в документ павильоны. На это, кстати, и надеялись владельцы многих объектов. По словам Ильдара Рахматуллина, собственникам киосков, которые давно стоят на своих местах, законодательно обещаны преференции - дальнейшее размещение без торгов. У новичков же шансы попасть в схему, судя по всему, ничтожно малы.

Чего не хватает киоскерам, так это четких и понятных правил игры, действующих на протяжении хотя бы нескольких лет, а лучше - десятилетий

Так, предприниматель Юрий из Екатеринбурга рассказал корреспонденту "РГ", что направил в комитет по товарному рынку 35 предложений по размещению своих объектов.

- Мы хотели закупить термоконтейнеры для продажи мороженого. В мэрии ответили: регламентами размещения НТО они не предусмотрены, там только четыре вида объектов: павильоны, киоски, торговые галереи, тележки. Термоконтейнеры - те же тележки, но нам отказали и не предложили альтернативы. Еще мы планировали открыть 20 киосков "Овощи-фрукты" - тоже отказ со ссылкой на "нарушение норм благоустройства", - сетует бизнесмен.

Чего не хватает киоскерам, так это четких и понятных правил игры, действующих на протяжении хотя бы нескольких лет, а лучше - десятилетий. Прозрачность входа на рынок - голубая мечта малого бизнеса. Ведь трудно смириться с отказом в размещении своего киоска, если видишь примеры многочисленных, причем свежих, нарушений тех же норм благоустройства со стороны коллег - абсолютно безнаказанных.

Городские власти, в свою очередь, жалуются на засилье "стихийных" киосков, которые вырастают внезапно в самых разных местах и работают практически бесконтрольно. По словам Елены Чернышевой, сейчас в Екатеринбурге насчитывается около 3300 павильонов и киосков. 2650 из них находятся на муниципальных, государственных и неразграниченных землях и включены в новую схему размещения нестационарных торговых объектов. 600 киосков расположены на частных территориях - на них не распространяются общие требования. Власти признаются, что законных рычагов влияния на такие объекты у них просто нет.

Впрочем, и те НТО, что поставлены на муниципальных, государственных и неразграниченных землях, одним мановением руководящей руки не убрать. Ведь на каком основании это делать, пока непонятно. Как призналась Елена Чернышева, если следовать логике действующих нормативно-правовых актов, у органов местного самоуправления практически нет шансов уменьшить число ларьков.

- Но раз такая задача поставлена, будем думать, как достичь цели. Этапы сокращения количества НТО мы пропишем в проекте постановления об утверждении бессрочной схемы размещения объектов. Конечно, если сумеем пройти правовую экспертизу этого документа, - сообщила она.

Комментарий

Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области:

- Пока сделано лишь заявление о намерениях, но, если последует официальный документ, он должен будет пройти оценку регулирующего воздействия. Тогда и посмотрим, насколько он соответствует действующему законодательству, в частности, национальному стандарту развития конкуренции, предусматривающему многоформатность розничной торговли.

Около 90 процентов опрошенных нами потребителей высказались против сноса киосков. Необходимо учитывать также мнение предпринимателей, ведь ликвидация павильонов и киосков - это реальная угроза их бизнесу, сокращение рабочих мест. Далеко не каждый предприниматель способен арендовать площади в магазинах. Например, для хлебопеков киоски - порой единственная возможность продать свою продукцию. К тому же им необходимо просчитать, окупятся ли их вложения за три года - до 2022-го.

Я попросила главу города о встрече, чтобы обсудить вопрос ликвидации НТО. Надеюсь, эта встреча состоится.

Между тем

Несколько месяцев назад в Екатеринбурге оказались под угрозой исчезновения даже газетные киоски. Схема размещения НТО предусматривала ликвидацию в Орджоникидзевском районе более 20 из 39 киосков "Роспечати". Корреспонденты пяти изданий - "Российской газеты", "Областной газеты", "Комсомольской правды", "Коммерсанта" и "Аргументов и фактов" - объединились и провели журналистское расследование, обратив внимание властей на проблему с периодикой. В результате вопрос был решен - сейчас газетным киоскам ничто не угрожает.